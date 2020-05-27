من القرآن الكريم.. أول رد فعل من شيكابالا بعد إساءات الجمهور ضده

نشر اللاعب محمود عبد الرازق شيكابالا نجم نادى الزمالك ، صورة له عبر خاصية استورى بموقع التواصل الإجتماعى "انستجرام" فى أول رد فعل بعد الهجوم الشديد الذى تعرض له من جانب الجمهور أمس.





وكان شيكابالا نشر بالأمس صورة له برفقة زوجته وابنه آدم على حسابه الشخصى بموقع التواصل الإجتماعى "إنستجرام"، وانهالت التعليقات السلبية والجارحة من جانب الجماهير ضده.





وفى أول رد فعل لشيكابالا على هذه الواقعة، نشر صورة له بقميص الزمالك وشارة القيادة، وتحتها عبارة: "واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرًا جميلًا".







