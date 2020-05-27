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رياضة

من القرآن الكريم.. أول رد فعل من شيكابالا بعد إساءات الجمهور ضده

الأربعاء 27/مايو/2020 - 09:05 م
شيكابالا
شيكابالا
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رشا حسين
نشر اللاعب محمود عبد الرازق شيكابالا نجم نادى الزمالك، صورة له عبر خاصية استورى بموقع التواصل الإجتماعى "انستجرام" فى أول رد فعل بعد الهجوم الشديد الذى تعرض له من جانب الجمهور أمس.

وكان شيكابالا نشر بالأمس صورة له برفقة زوجته وابنه آدم على حسابه الشخصى بموقع التواصل الإجتماعى "إنستجرام"، وانهالت التعليقات السلبية والجارحة من جانب الجماهير ضده.

وفى أول رد فعل لشيكابالا على هذه الواقعة، نشر صورة له بقميص الزمالك وشارة القيادة، وتحتها عبارة: "واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرًا جميلًا".


فيما ينتظر مسئولو نادي الزمالك حكم المحكمة الرياضية الدولية “الكاس” في قضية نادي سبورتنج لشبونة البرتغالي ضد نظيره الزمالك الذي من المقرر إصداره قريبًا.


يأتي هذا عقب تأخر نادي الزمالك في سداد مستحقات صفقة انتقال محمود عبدالرازق “شيكابالا” من صفوف النادي البرتغالي إلى القلعة البيضاء.

ورغم الاتفاق الذي تم بين الطرفين مسبقًا على استعادة خدمات شيكابالا مقابل دفع 500 ألف يورو لناديسبورتنج، على أن يسدد الزمالك المبلغ على هيئة أقساط لمدة عام ونصف، وهو ما لم يتم.
وسدد مسؤولو القلعة البيضاء قسطين فقط قبل أن يتوقف عن سداد الجزء الآخر.


ويتضمن العقد الموقع بين الطرفين شرطا جزائيا يلزم الزمالك بدفع 250 ألف يورو بخلاف المبلغ المذكور، حال تأخره في سداد مستحقات سبورتنج لشبونة وهو ما فعله النادي الأبيض بالفعل.
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