أطيب شخصية تشوفها تحبها.. إبراهيم سعيد يوجه رسالة لـ شيكابالا

نشر الكابتن إبراهيم سعيد، مدافع منتخب مصر سابقًا، تغريدة يهنئ فيها كابتن شيكابالا بعيد الفطر المبارك من خلال حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".





ونشر إبراهيم سعيد صورة تجمع شيكابالا بأولاده وزوجته وكتب معلقا:

كل سنه وانت واسرتك بخير يا شيكا.. على فكره أطيب شخصيه في الدنيا ومحترم جدا.. وبعيد عن أي شي شيكا من الشخصيات اللي تشوفها تحبها بعيد عن أي انتماء.. وربنا يخليكم لبعض ويحفظ ابنك وإسرتك".





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وتفاعل معه عدد كبير من متابعيه وجاءت التعليقات كالآتي:

ربنا يديم المعروف بينكم

ربنا يبارك في أولاده وأسرته

غير مقبول ابداا بالنسبالي كأهلاوية...اي خوض في أعراض اي حد





وكان قد حرص محمود عبد الرازق شيكابالا قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على الاحتفال بعيد الفطر المبارك بصورة أسرية.





ونشر صورة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام له رفقة زوجته ونجله آدم وكتب: "عيد سعيد".