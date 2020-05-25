شيكابالا يحتفل بـ عيد الفطر المبارك بصورة أسرية

حرص محمود عبد الرازق شيكابالا قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على الاحتفال بعيد الفطر المبارك بصورة أسرية.
ونشر شيكابالا صورة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام له رفقة زوجته ونجله آدم وكتب: “عيد سعيد”.
اقرا ايضا | مصدر: ساسي يرحب بالبقاء في الزمالك
وكان انتشار فيروس كورونا المستجد خلال الفترة الأخيرة تسبب في توقف النشاط الرياضي بمعظم دول العالم.
وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قرر مد تعليق النشاط الرياضي في مصر حتى نهاية شهر مايو الجاري.
وشارك شيكا في تتويج الزمالك بلقب السوبر الإفريقي والمصري خلال شهر فبراير الماضي على حساب الترجي والأهلي,