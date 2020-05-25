AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

شيكابالا يحتفل بـ عيد الفطر المبارك بصورة أسرية

الإثنين 25/مايو/2020 - 10:34 م
محمو
محمو
Advertisements
ملك موسى
حرص محمود عبد الرازق شيكابالا قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على الاحتفال بعيد الفطر المبارك بصورة أسرية.
 
ونشر شيكابالا صورة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام  له رفقة زوجته ونجله آدم وكتب: “عيد سعيد”.


وكان انتشار فيروس كورونا المستجد خلال الفترة الأخيرة تسبب في توقف النشاط الرياضي بمعظم دول العالم.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قرر مد تعليق النشاط الرياضي في مصر حتى نهاية شهر مايو الجاري.

وشارك شيكا في تتويج الزمالك بلقب السوبر الإفريقي والمصري خلال شهر فبراير الماضي على حساب الترجي والأهلي,
شيكابالا يحتفل بـ عيد الفطر المبارك بصورة أسرية
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شاهد.. احتفال جنش بحلول شهر رمضان من منزله مع أسرته

شيكابالا يهنئ هشام ماجد بعيد ميلاده

محمود فتح الله: لم أتوقع تتويج الزمالك بالسوبر المصري والأفريقي

بصورة جديدة.. أشرف بن شرقي يهنئ متابعيه بعيد الفطر المبارك

بعد رفضه السفر.. كارتيرون يطمئن على أسرته بفرنسا هاتفيا

أخبار الرياضة.. ساسي يرحب بالبقاء في الزمالك.. اتحاد الكرة يصدم الأهلي.. ترقب لموقف كاف من لافتات نادي القرن.. وسبب تأخير تجديد عقد فايلر

ترشيحاتنا

كوارث صحية.. حقيقة علاقة التدخين بـ كورونا

«بطل واقعة اجري يا شيخ» في ورطة .. الأوقاف تتبرأ منه .. والأزهر يعاقبه

الكويت: كل من توفى خلال مشاركته بالصفوف الأمامية لمواجهة كورونا سيعامل كشهيد

بـ المصحف الشريف.. أول صورة لـ رجاء الجداوي بعد إصابتها بـ كورونا

الصحة العالمية: العالم في منتصف الموجة الأولى لـ كورونا

تقوي المناعة وترطب الجسم.. 3 عصائر لا تتخلى عنها في العيد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالأبيض والجينز.. علا رشدي تشعل السوشيال ميديا من أحدث جلسة تصوير

هوت شورت فوق الركبة.. زوجة مصطفى فهمى تثير الجدل من أمام البحر

بعد مقطع فيديو نادر مع زوجها.. 10 صور رومانسية لـ منى زكى مع أحمد حلمى