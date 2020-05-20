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رياضة

إبراهيم سعيد عن عودة الدوري: اللاعب المصري مختلف عن الألماني.. فيديو

الأربعاء 20/مايو/2020 - 08:14 ص
إبراهيم سعيد
إبراهيم سعيد
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محمد رشاد
يرى إبراهيم سعيد لاعب ناديي الأهلي والزمالك السابق، صعوبة عودة بطولة الدوري المصري هذا الموسم، بعد التوقف منذ أكثر من شهرين، بسبب تفشي فيروس كورونا.

وكان رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، أعلن، يوم الأحد الماضي، في مؤتمر صحفي، أن عودة النشاط الرياضي ستكون في منتصف يونيو المقبل. 

وقال إبراهيم سعيد خلال تصريحات لقناة "تن" عبر برنامج "البريمو": "صعب الدوري يعود يوم 15-6، بعد التوقف الكبير".

وأضاف إبراهيم سعيد : "الوقت لن يسمح باستكمال هذا الموسم، علينا أن نستعد لبداية موسم جديد أفضل ، أقل شيء اللاعب المصري يحتاج إلى شهر فترة إعداد، حتى لو كان هناك 5 تغييرات مثل ما نرى في نظام الدوري الألماني".

وواصل ابراهيم سعيد : "طبيعة اللاعب المصري تختلف عن الألماني أو الدوريات الأوروبية من كل النواحي ، مع احترامي، اللاعبون مؤخرًا يتدربون على (المشاية) ويصورون أنفسهم من أجل جمع الإعجابات على صورهم، التدريبات ليست (مشاية)".

وأتم إبراهيم سعيد: "اللاعب المصري يحتاج إلى فترة إعداد شهر، وأقل شيء 4 مباريات ودية، ولكي يعود اللاعب لمستواه أقل شيء شهرين، لو بدأنا في شهر 9، متى سينتهي الدوري؟ ومتى يبدأ الموسم الجديد؟".
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