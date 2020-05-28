لسلامتك أولا.. الداخلية والعدل والنيابة تتيح خدماتها إلكترونيا تجنبا لانتشار كورونا

تداعيات أزمة كورونا دفعت الكثير من المؤسسات بتطبيق منظومة إلكترونية تقوم بتقديم الخدمات الأكثر طلبا من المواطنين على رأسها خدمات الاحوال المدنية والمرور، وكذلك دفع المخالفات المرورية للنيابة العامة، وذلك تجنبا لانتشار فيروس كورونا المستجد بين المواطنين وكذلك تحقيق التباعد الاجتماعى بينهم والحفاظ على صحتهم وتلبية احتياجاتهم بطرق أسهل وأيسر لهم.







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الداخلية تتيح وثائق الأحوال المدنية والمرور عبر الإنترنت

فتحت وزارة الداخلية للمواطنين خاصية الحصول على بعض خدمات الأحوال المدنية عبر الإنترنت، وذلك تجنبا لـ زحام رواد مصالح الأحوال المدنية فى مختلف المحافظات، ومنع الاختلاط والتصدي لفيروس كورونا المستجد.









كما أتاحت وزارة الداخلية تجديد رخص قيادة المركبات بجميع وحدات المرور إلكترونيا، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد.









النيابة العامة تتيح دفع المخالفات المرورية إلكترونيا

وأعلنت النيابة العامة عن طريقة دفع المخالفات المرورية إلكترونيا بنيابات المرور على مستوى محافظات الجمهورية، وذلك حِرصًا من النيابة العامة على استمرار تفعيل سياسة التحول الرقمي لإنفاذ القانون بالنيابة العامة، وتوفير بعض الخدمات المقدمة إلى المواطنين إلكترونيًا - عن بُعد للحد من الاختلاط بين جمهور المواطنين حفاظًا على سلامتهم وسلامة أعضاء النيابة العامة والموظفين على مستوى محافظات الجمهورية إزاء التصدي لفيروس كورونا، وتوفيرًا للوقت والجهد فإن النيابة العامة تُذَكِّر بأفضلية استخدام خدمات المرور الإلكترونية بنيابات المرور على مستوى محافظات الجمهورية عن التردد على مقار تلك النيابات للحصول عليها، تلك الخدمات التي توفرها النيابة العامة عبر موقعها الرسمي بالشبكة المعلوماتية www.ppo.gov.eg والتي اعتمد إطلاقها النيابة العامة مُنذ الخامس والعشرين من شهر مارس الماضي.









وأهابت النيابة العامة بالمواطنين استخدام تلك الخدمات لتجنب تعريض أنفسهم وغيرهم لمخاطر الاختلاط التي تسعى الدولة ومؤسساتها للحد منها خلال الفترة الراهنة.











وذكرت أن تلك الخدمات قد جاءت على النحو التالي:



أولًا: خدمة الاستعلام الإلكتروني عن قيم المخالفات المرورية المستحقة على رخص القيادة المطورة أو المركبات؛ والتي تتيح الاستعلام عنها في أي وقت على مدار اليوم.











ثانيًا: خدمة التظلم الإلكتروني من قيم المخالفات المرورية ؛ والتي تتيح التظلم من تلك القيم عن بُعد دون الحاجة للتوجه إلى مقار نيابات المرور الكلية؛ ومن ثم إخطار المتظلم بالنتيجة حال الانتهاء من الفحص.











ثالثًا: خدمة متابعة طلبات التظلم من قيم المخالفات المرورية المستحقة وطلبات الدفع؛ والتي تتيح الاستعلام عما تم فيها في أي وقت على مدار اليوم.









رابعًا: خدمة الدفع النقدي عند الاستلام؛ والتي تتيح طلب استخراج شهادات المخالفات عن بُعد؛ وذلك بطلب توصيلها بمعرفة هيئة البريد المصري على محال الإقامة، ودفع القيم المستحقة عنها نقدًا عند الاستلام.













خامسًا: خدمة الدفع الإلكتروني ببطاقات الائتمان البنكي أو بطاقة "ميزة" الحكومية؛ والتي تتيح إمكانية استخراج شهادات المخالفات ودفع القيم المستحقة عنها عن بعد بتلك البطاقات، وطلب توصيلها بمعرفة هيئة البريد المصري إلى محال الإقامة.





هذا ونعيد نشر رابط تحميل دليل المستخدم للتك الخدمات الذي أصدره مركز معلومات النيابة العامة وإدارة التحول الرقمي لإنفاذ القانون – بمكتب النائب العام -.





https://drive.google.com/file/d/1O4CvcPtrO1Iiv4c-7a84lHjIE7E-ZJ-R/view









وأكدت النيابة العامة أنه إزاء ما تلاحظ لها خلال استخدام المواطنين تلك الخدمات منذ إطلاقها، وما ورد إليها من تساؤلات البعض حولها، وحرصًا منها على تقديمها بصورة تحقق الغرض منها؛ فقد خصصت وسيلتين للتواصل مع مركز معلومات النيابة العامة لتقديم الدعم الفني لتلك الخدمات، والإجابة عن التساؤلات المثارة بشأنها على مدار اليوم على النحو الآتي:





الوسيلة الأولى: التواصل عبر البريد الإلكتروني [email protected]

الوسيلة الثانية: التواصل عبر تطبيق WhatsApp بالرقم الهاتفي (01111755116)









الشهر العقاري يفعل بعض الخدمات الإلكترونية