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حوادث

خلال دقيقة واحدة.. خطوات استخراج شهادة ميلاد من السجل المدنى الذكي.. صور

السبت 25/يناير/2020 - 01:26 م
السجل المدنى الذكى
السجل المدنى الذكى
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مصطفى الرماح
فعلت وزارة الداخلية اليوم، السبت، ماكينات الأحوال المدنية الجديدة التى استحدثتها الوزارة لاستخراج نسخ من شهادات الميلاد خلال دقيقة واحدة.

ورصدت عدسة "صدى البلد" خطوات الحصول على شهادة الميلاد من الماكينة الجديدة، فتبدأ خطوات استخراج شهادة الميلاد أولا باختيار الخدمة المطلوبة من على شاشة الماكينة "شهادة ميلاد"، ثم إدخال الرقم القومى لطالب الخدمة، ثم إدخال المبلغ المطلوب "رسوم الخدمة"، وبعد ذلك الضغط على زر طباعة لتقوم الماكينة باخراج شهادة الميلاد.


ونشر قطاع الأحوال المدنية الماكينة الجديدة، والتى يطلق عليها السجل المدنى الذكى فى 4 أماكن بشكل مؤقت، وهى داخل قطاع الأحوال المدنية بالعباسية وبـ مطارات شرم الشيخ والغردقة والبحر الأحمر.


وقال مصدر أمنى إنه من المقرر أن يتم نشر الماكينة الجديدة فى جميع محافظات الجمهورية، مشيرا إلى أن الماكينة الآن تقوم باستخراج شهادات الميلاد فقط، وسيتم بعد ذلك إضافة خدمات استخراج باقى الأوراق الثبوتية وتعتبر الماكينة الجديدة سجلا مدنيا ذكيا تعمل 24 ساعة من خلال الاتصال بالإنترنت وقاعدة بيانات مصلحة الأحوال المدنية.   

خلال دقيقة واحدة.. خطوات استخراج شهادة ميلاد من السجل المدنى الذكي.. صور
خلال دقيقة واحدة.. خطوات استخراج شهادة ميلاد من السجل المدنى الذكي.. صور
خلال دقيقة واحدة.. خطوات استخراج شهادة ميلاد من السجل المدنى الذكي.. صور
خلال دقيقة واحدة.. خطوات استخراج شهادة ميلاد من السجل المدنى الذكي.. صور
خلال دقيقة واحدة.. خطوات استخراج شهادة ميلاد من السجل المدنى الذكي.. صور
خلال دقيقة واحدة.. خطوات استخراج شهادة ميلاد من السجل المدنى الذكي.. صور
خلال دقيقة واحدة.. خطوات استخراج شهادة ميلاد من السجل المدنى الذكي.. صور
خلال دقيقة واحدة.. خطوات استخراج شهادة ميلاد من السجل المدنى الذكي.. صور
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