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مرأة

طريقة عمل صوص الرانش للبيتزا بـ 3 وصفات مختلفة

الخميس 28/مايو/2020 - 05:15 ص
طريقة عمل صوص الرانش
طريقة عمل صوص الرانش
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هاجر هانئ
طريقة عمل صوص الرانش للبيتزا من الصلصات المفضلة لدى الكثير من الأشخاص لأنه يضفع على البيتزا مذاقا شهيا و لذيذا يعشقه الكبار و الصغار، طريقة عمل صوص الرانش للبيتزا تختلف و تتنوع من شيف لأخر.

ونقدم لكم من خلال هذا التقرير طريقة عمل صوص الرانش للبيتزا بـ ثلاثة وصفات سهلة و لذيذة يمكنك إعدادها و تحضيرها وتقديمها لأفراد أسرتك بأسهل الخطوات وأقل المكونات .

صوص رانش
مقادير صوص رانش 
فص ثوم 
ربع  ملعقة صغيرة ملح 
1 كوب مايونيز
نصف كوب كريمة حامضة
ربع كوب بقدونس مفروم
2 ملاعق من الشبت المفروم
1 ملعقة من الثوم المفروم
نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود
نصف ملعقة صغيرة من الخل الأبيض
ربع  ملعقة صغيرة بابريكا
ثمن ملعقة صغيرة فلفل حار
ربع كوب حليب 

طريقة تحضير صوص رانش
اهرس الثوم والملح في حتى يصبح  عجينة سميكة
في وعاء كبير ، امزج معجون الثوم والمايونيز والكريمة الحامضة والبقدونس والشبت والثوم والفلفل والخل والبابريكا والفلفل واللبن.
ثم تبرد لمدة ساعة إلى ساعتين قبل التقديم.

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صوص الرانش الصحي
مقاديرعمل صوص الرانش الصحى 
ربع  كوب زبادي لايت
ربع كوب مايونيز لايت
ملعقة  صغيره بودرة ثوم
ملعقة  كبيرة سكر
ملعقة  كبيره خل
ملح و فلفل
بصل اخضر مقطع صغير جدًا

طريقة عمل صوص الرانش الصحي
-ضعى  الزبادي و المايونيز و يقلب جيدا 
- يضاف كل التوابل و الخل ثم ضعى  البصل ويقلب جيدا  
- ثم تقدم باردة 
يمكنك الاحتفاظ بصوص الرانش الصحى ٤ ايام داخل الثلاجه في برطمان زجاجي


أفضل رانش صوص
مقادير أفضل رانش صوص 
كوب مايونيز 
نصف كوب ساور كريم 
نصف كوب لبن رايب 
ربع ملعقة بوردة بصل 
نصف ملعقة بودرة ثوم
 زعتر
 ليمون 
بقدونس
 نصف ملعقة خل 
ملعقة ورشيستر صوص 
صلصة حارة 

طريقة تحضير أفضل رانش صوص
-اخلطي المكونات مع بعضها البعض
- مع مراعاة المقادير المذكورة
- وتقلب جيدا حتى يصبح المزيج متماسك
- تقدم باردة 



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