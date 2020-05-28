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رياضة

عقب ملكية نيوكاسل.. السعودية تخطط لـ شراء حقوق بث الدوري الإنجليزي

الخميس 28/مايو/2020 - 01:54 ص
صدى البلد
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ياسمين تيسير
كشفت تقارير إنجليزية عن احتدام الصراع السعودي القطري للحصول على ملكية نادي نيوكاسل الإنجليزي، وللحصول على حقوق بث مباريات الدوري الإنجليزي

وأكدت صحيفة ميرور الانجليزية أن السعودية تسعى للحصول على حقوق بث الدوري الإنجليزي خوفًا من قرصنة البث والتي أخرت عرض شراء صندوق الاستثمار لنادي "نيوكاسل".

وأضافت أن السعودية ترغب في الاستحواذ على 80% من ملكية النادي.


وعلى الجانب الآخر، رفضت شبكة بي إن سبورتس المالكة لحقوق بث الدوري الإنجليزي، عرض السعودية؛ لاتهامها بأنها دعمت قرصنة مباريات الدوري الإنجليزي من قبل عن طريق شبكة "بي أوت كيو".

وستبدأ شبكة بي إن سبورت في المفاوضات لتجديد عقد بث المباريات، حيث ينتهى العقد الجاري في 2022 بقيمة 500 مليون جنيه إسترليني بينما تسعى السعودية إلى خوض مفاوضات شراء البث، خاصة في ظل امتلاكها للإمكانيات المادية الكافية.

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