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محافظات

شفاء ٨ حالات كورونا وخروجهم من مستشفى عزل إسنا.. صور

الخميس 28/مايو/2020 - 09:02 ص
النتعافيين
النتعافيين
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شمس يونس

أعلن مستشفى إسنا التخصصي بجنوب الأقصر برئاسة الدكتورة إلهام محمد محمود، مديرة المستشفى، اليوم الخميس، عن شفاء وخروج ٨ حالات من المصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" من بينهم مصابون كبار السن.


وقالت الدكتورة إلهام محمد محمود، إنه تم تقديم التهنئة لجميع المرضى وتم توزيع أطباق الحلوى عليهم وعمت الفرحة أرجاء المستشفى احتفالا بخروج حالات التعافي ومشاركة الاحتفال بالعيد.


وأضافت مديرة المستشفى أن جميع الحالات تعافت تماما بعد تلقيهم العلاج والرعاية الصحية وتحولت نتائج تحاليلهم من إيجابية إلى سلبية في نهاية فترة علاجهم.


واستقبل الناجون من الفيروس نبأ شفاهم وخروجهم من المستشفى بالفرح والسعادة، وتقدموا بالشكر والتقدير لأطباء وتمريض العزل الصحي بمستشفى إسنا التخصصي على تقديم الرعاية الكاملة والدعم النفسي للمرضى.


وأكدت أن جميع العاملين بالمستشفى يعملون ويواصلون الليل بالنهار من أجل راحة المرضى وتقديم كامل الدعم العلاجي والنفسي للمرضى لتجاوز الأزمة.


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جدير بالذكر أن مستشفى إسنا التخصصي يعد من أكثر مستشفيات العزل الصحي مسجلة أكبر عدد خروج نهائي من بين مستشفيات الجمهورية، لتصدر أكبر مشهد إيجابي وتفاؤلي للمجتمع المصري خاصة والدولي عامة.

شفاء ٨ حالات كورونا وخروجهم من مستشفى عزل إسنا.. صور
شفاء ٨ حالات كورونا وخروجهم من مستشفى عزل إسنا.. صور
شفاء ٨ حالات كورونا وخروجهم من مستشفى عزل إسنا.. صور
شفاء ٨ حالات كورونا وخروجهم من مستشفى عزل إسنا.. صور
شفاء ٨ حالات كورونا وخروجهم من مستشفى عزل إسنا.. صور
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