رئيس جامعة القاهرة: سرعة الانتهاء من أعمال التصحيح وإعلان نتائج الامتحانات

عقد مجلس جامعة القاهرة، اجتماعه الشهري برئاسة الدكتور محمد سامي عبدالصادق، بقاعة أحمد لطفي السيد، بحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات وأمين عام الجامعة، ومستشاري رئيس الجامعة، لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالعملية التعليمية والبحثية والخدمية.

ووجه رئيس جامعة القاهرة، عمداء الكليات بسرعة الانتهاء من أعمال التصحيح وإعلان نتائج الامتحانات، مع إعطاء أولوية خاصة لطلاب السنوات النهائية، بما يراعي مصالح الخريجين ويُمكنهم من استكمال إجراءات التجنيد والدراسات العليا والالتحاق بسوق العمل، مشيدًا بجهود عمداء الكليات ووكلائها وأعضاء هيئة التدريس والعاملين في انتظام أعمال امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2025-2026.

وثمّن المجلس ما حققته جامعة القاهرة من تقدم ملحوظ في التصنيفات الدولية خلال الفترة الأخيرة، حيث حافظت على صدارتها بين الجامعات المصرية وواصلت تقدمها عالميًا في تصنيفات U.S. News وQS وURAP، بما يعكس قوة أدائها الأكاديمي والبحثي ومكانتها المرموقة إقليميًا ودوليًا.

كما أشاد المجلس بالإنجازات التي حققتها المجلات العلمية الصادرة عن الجامعة، وفي مقدمتها مجلة جامعة القاهرة للأبحاث المتقدمة (JAR) التي رفعت معامل تأثيرها إلى 17.1 مع استمرار تصنيفها ضمن الفئة الأولى (Q1)، إلى جانب حصول المجلة الدولية لكلية طب قصر العيني على إحدى الجوائز المرموقة من Springer Nature، وتحقيق مجلة كلية الطب البيطري مركزًا متقدمًا ضمن أفضل المجلات البيطرية على مستوى العالم، بما يعكس المكانة المتنامية للنشر العلمي بجامعة القاهرة.

كما استعرض مجلس الجامعة الموقف التنفيذي لإنشاء فرع جامعة القاهرة بدولة إريتريا، وما انتهت إليه لجنه اختيار مجموعة البرامج الدراسية التي يمكن البدء بها، حيث استقرت اللجنة على مقترح بعشر برامج دراسية من تخصصات مختلفة في قطاعات الطب والهندسة والعلوم الاساسية والعلوم الاجتماعية.

كذلك وجه رئيس جامعة القاهرة، خلال الاجتماع، بتشكيل لجنة برئاسة نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وعضوية عدد من السادة العمداء، لوضع ضوابط ومعايير توزيع الأعباء التدريسية بالأقسام العلمية بمختلف كليات ومعاهد الجامعة، بما يحقق العدالة والتوازن في توزيع الأعباء، ويراعي احتياجات العملية التعليمية ويرفع كفاءة استثمار الموارد البشرية بالجامعة.

كما وجه المجلس الدعوة إلى أعضاء هيئة التدريس والباحثين والطلاب ومنسوبي الجامعة للمشاركة بأفكارهم وابتكاراتهم ومشروعاتهم البحثية القابلة للتطبيق في المبادرات والبرامج الداعمة للابتكار وريادة الأعمال ونقل التكنولوجيا، بما يسهم في تحويل المخرجات البحثية إلى تطبيقات ومنتجات ذات أثر اقتصادي وتنموي ومجتمعي ملموس.

كذلك اعتمد المجلس الموازنة التقديرية لمكافآت النشر العلمي الدولي عن عام 2024 بقيمة 75 مليون جنيه، تأكيدًا لالتزام الجامعة بدعم الباحثين وتحفيز التميز البحثي والنشر في كبرى الدوريات العلمية الدولية.

ووافق المجلس ضمن أعماله، على مشاركة الجامعة في الملتقى الدولي للتعليم العالي EDUGATE في دورته التاسعة عشر خلال الفترة من 28-30 يوليو 2026 بمركز المنارة الدولي للمؤتمرات، والذي يٌقام تحت رعاية الدكتور عبد العزيز قنصوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

كما وافق المجلس، على دعم أحد طلاب الفرقة الثالثة بكلية الحقوق لتحمل النفقات اللازمة لإجراء عملية قلب مفتوح لاستئصال ورم بالأذين الأيسر.

كذلك وافق المجلس، على التعديلات التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات على لائحة برنامج الدبلوم والماجستير المهني في الإعلام البيئي والإعلام الرياضي بكلية الإعلام، وتعديل اللائحة المالية والإدارية لبرنامج ثقافة وإعلام الطفل بكلية التربية للطفولة المبكرة والذي سيتم بدء الدراسة به في العام الجامعي 2026-2027، بالإضافة إلي تعديلات اللائحة المالية والإدارية لصندوق النشاط العلمي بالمعهد القومي للأورام.

ووافق المجلس، على إنشاء عدة برامج دراسية جديدة تتضمن أربعة برامج جديدة بنظام الساعات المعتمدة بكلية الآداب وهي برنامج لغويات الإعلام الدولي، وبرنامج المكتبات الرقمية والتحول الرقمي، وبرنامج علم النفس والعلاج بالفن والدراما، وبرنامج علم النفس وتطبيقاته باللغة الإنجليزية، وبرنامجي البكالوريوس في الإدارة العامة والحوسبة الاجتماعية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية.

كما وافق المجلس، على إنشاء شركة كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بجامعة القاهرة (FCAI - RISE) لتسويق البحوث والابتكار والنظم الذكية والاستشارات تختص بمجالات تسويق البحوث والابتكار وتطوير النظم الذكية والاستشارات، بما يتوافق مع قانون حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار.

ووافق المجلس، على إنشاء لجنة للأمانة العلمية بكل كلية ومعهد من كليات ومعاهد الجامعة، وتحديد اختصاصاتها وآلية عملها بما يضمن حسن سير العمل ورفع كفاءة الإجراءات العلمية والإدارية قبل العرض على اللجنة المؤسسية لأخلاقيات البحث العلمي والأمانة العلمية بجامعة القاهرة.

ووافق المجلس، على اتفاقية التعاون الثقافي والعلمي بين كلية الآداب وجامعة بيروجا للأجانب بإيطاليا، واتفاقية التعاون بين كلية العلوم وجامعة بوليتكنيك مونتريال بكندا، مذكرة التفاهم بين كلية الطب وجامعة الدولة للطب والصيدلة (نيكولاي تستيمانيو) بجمهورية مولدوفا، وبروتوكول التعاون المشترك بين برنامج الخدمة المجتمعية ونقابة المهن التمثيلية، والاتفاقية الموحدة لتنظيم المدارس الصيفية والشتوية التي ينظمها مكتب العلاقات الدولية بالجامعة بالتعاون مع الجامعات الأجنبية، و بروتوكول التعاون والشراكة بين كلية الزراعة ومؤسسة "أزرع شجرة" للتنمية الاجتماعية.

ووافق المجلس، على إنشاء كرسي الإيسيسكو للتغيرات المناخية والابتكار البيئي بكلية العلوم، وإنشاء وحدة دعم ومتابعة الخريجين بالجامعة تتبع مركز جامعة القاهرة لضمان جودة التعليم.

ووافق المجلس، على توقيع الكشف الطبي والتحاليل المطلوبة لأفراد بعثة المنتخب المصري لألعاب القوى المقرر مشاركته في البطولة العربية تحت 16، 23 سنة بالإسماعيلية، وذلك في إطار رعاية جامعة القاهرة للاعبي المنتخب المصري لألعاب القوى.