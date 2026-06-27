قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
14 بندا.. النص الكامل لـ اتفاقية إنهاء الصراع بين لبنان وإسرائيل بوساطة أمريكية
محمد صلاح: أتوقع تأهل منتخب مصر إلى دور الـ16 في كأس العالم
حزب الله يشعل بيروت.. احتجاجات في لبنان اعتراضا على توقيع اتفاقية مع إسرائيل
إبراهيم عبدالخالق: مباراة إيران الأهم لمنتخب مصر.. وحسام حسن سيلعب بحذر
خالد الغندور يفجر مفاجأة بشأن الرخصة الأفريقية للأهلي والزمالك
فرج عامر يحذر الأهلي من رحيل تريزيجيه.. قيمة فنية كبيرة
طارق مصطفى على أعتاب تجربة عربية جديدة.. مفاضلة بين عرضين من الجزائر والأردن.. والحسم خلال 48 ساعة | خاص
صبا مبارك تروي تفاصيل معاناتها في الطفولة مع فرط الحركة وتشتت الانتباه
قبل الجولة الحاسمة بلحظات.. كل طرق تأهل منتخب مصر والمواجهات المحتملة فى دور الـ32
وفاة الباحثة جهاد فهمي.. قسم علم النفس بآداب الإسكندرية ينعيها بكلمات مؤثرة
أمريكا تصادر 400 موقع إلكتروني لبث مباريات كأس العالم بشكل غير قانوني
منتخب مصر يترقب.. تفاصيل 5 مواجهات فى دور الـ 32 بـ المونديال
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

عبدالغني هندي يهاجم يوسف زيدان بسبب تصريحاته عن أصحاب الفيل.. ماذا يحدث؟

يوسف زيدان
يوسف زيدان
محمد البدوي

شن الدكتور عبدالغني هندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، هجومًا حادًا على الكاتب يوسف زيدان، على خلفية تصريحاته الأخيرة بشأن قصة أصحاب الفيل، معتبرًا أن ما طرحه لا يندرج تحت إطار الاجتهاد الفكري أو الاختلاف في الرأي، بل يمثل تشكيكًا في وقائع دينية ثابتة وردت بنصوص قرآنية صريحة.

البحث العلمي والنقاش الفكري

وقال هندي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «خط أحمر» الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة «الحدث اليوم»: «أنا مستعد لمواجهة هذا الأفاق»، مؤكدًا أن البحث العلمي والنقاش الفكري أمران مشروعان، لكن المساس بالنصوص الدينية والثوابت العقدية لا يمكن اعتباره مجرد رأي شخصي أو اجتهادًا فكريًا.

وأضاف أن المجتمع يرحب بالحوار والنقاش في القضايا الفكرية والتاريخية، لكنه يرفض أي محاولات للتشكيك فيما ورد بالقرآن الكريم أو الإساءة إلى التراث الإسلامي والسيرة النبوية تحت أي مسمى، مشددًا على أن احترام المقدسات الدينية يعد قيمة أساسية لا يجوز تجاوزها.

قصة أصحاب الفيل

وأوضح عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية أن قصة أصحاب الفيل وردت في سورة قرآنية كاملة، ما يجعل إنكارها أو نسبتها إلى مصادر أخرى محل رفض واسع من المؤسسات الدينية والمهتمين بالشأن الإسلامي، لافتًا إلى أن مثل هذه التصريحات تثير جدلًا واسعًا واستفزازًا لدى الرأي العام.

إثارة الفتن الفكرية

وأكد أن حرية التعبير لا تعني الإساءة إلى المعتقدات الدينية أو إثارة الفتن الفكرية، مشيرًا إلى أن القوانين والمواثيق المختلفة تضع حدودًا واضحة بين حرية الرأي وازدراء الأديان أو الإساءة إلى معتقدات الآخرين.

وشدد هندي على ضرورة التصدي للأفكار التي تستهدف التشكيك في الثوابت الدينية بالحجة والعلم والفكر المستنير، مع الالتزام بالأطر القانونية المنظمة لذلك، مؤكدًا أن حماية الهوية الدينية والثقافية للمجتمع مسؤولية مشتركة تتطلب وعيًا وموقفًا حازمًا من الجميع.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أهمية احترام العقائد الدينية وعدم استغلال القضايا المرتبطة بالمقدسات لإثارة الجدل أو السعي وراء الشهرة، داعيًا إلى ترسيخ ثقافة الحوار المسؤول القائم على احترام الثوابت والقيم الدينية.

قصة أصحاب الفيل حرية التعبير يوسف زيدان أزمة يوسف زيدان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

1200 جنيه| قفزة مفاجئة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 يخالف التوقعات

قناة مجانية لمشاهدة مباراة مصر وإيران مباشر في كأس العالم 2026

قناة مجانية لمشاهدة مباراة مصر وإيران مباشر في كأس العالم 2026

تردد قناة بي إن سبورت المفتوحة

إلحق اظبط التردد.. قناة مفتوحة على النايل سات لنقل مباراة مصر وإيران

الأهلي

مفاجأة مدوية.. كاف يدرس استخدام «الكارت الذهبي» لمشاركة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

اصحاب المعاشات

لو معاشك أقل من 7000 جنيه.. اعرف هتقبض كام بعد الزيادة الجديدة؟

الضحية

قبل صلاة الجمعة..مقتـل سيدة وإصابة والديها على يد طليقها بالإسكندرية

طبيبة الامتياز بالمحلة

مصرع طبيبة امتياز من أعلى منزلها قبل أيام من زفافها بالمحلة

مباراة مصر وإيران

مجانًا.. مشاهدة مباراة مصر وإيران مباشر في كأس العالم عبر هذه القنوات المفتوحة والإنترنت

ترشيحاتنا

تنسيق الجامعات

تنسيق الجامعات 2026.. برنامج Music Art في كلية التربية الموسيقية جامعة العاصمة

مدبولي

بالإنفوجراف.. أبرز أنشطة رئيس مجلس الوزراء في أسبوع

وزير السياحة والآثار

وزير السياحة والآثار يبحث مع رئيس الاتحاد الإيطالي لمنظمي الرحلات ASTOI تعزيز التعاون المشترك

بالصور

بدون فرن وبـ3 نكهات.. طريقة عمل تورتة الآيس كريم مثل المحلات

بدون فرن وبـ3 نكهات.. طريقة عمل تورتة الآيس كريم في المنزل مثل المحلات
بدون فرن وبـ3 نكهات.. طريقة عمل تورتة الآيس كريم في المنزل مثل المحلات
بدون فرن وبـ3 نكهات.. طريقة عمل تورتة الآيس كريم في المنزل مثل المحلات

يطرحون أسئلة محرجة.. 8 طرق ذكية للتعامل مع المتطفلين في حياتك دون مشاكل.. خبراء : لا تجيب على كل ما يُوجه إليك

لا تمنحهم فرصة لإزعاجك.. 8 طرق ذكية للتعامل مع المتطفلين في حياتك دون مشاكل
لا تمنحهم فرصة لإزعاجك.. 8 طرق ذكية للتعامل مع المتطفلين في حياتك دون مشاكل
لا تمنحهم فرصة لإزعاجك.. 8 طرق ذكية للتعامل مع المتطفلين في حياتك دون مشاكل

بطعم المطاعم.. طريقة عمل النجرسكو بالدجاج بخطوات سهلة وصوص كريمي لا يقاوم

طريقة عمل النجرسكو بالدجاج
طريقة عمل النجرسكو بالدجاج
طريقة عمل النجرسكو بالدجاج

حظك اليوم السبت 27 يونيو 2026 وتوقعات الأبراج مهنيا وعاطفيا وصحيا

حظك اليوم
حظك اليوم
حظك اليوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: القناع

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: صراخ لجان الثانوية العامة.. حين يصبح منع الغش جريمة

د. أمل منصور

د. أمل منصور يكتب: أجمل ما يمنحه الحب لا علاقة له بالحب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تكنولوجيا الحفر تؤمن طاقة مصر

المزيد