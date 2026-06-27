فيلم كولونيا يتصدر نسب المشاهدة في مصر بعد طرحه بساعات

تمكن فيلم كولونيا من بطولة كامل الباشا وأحمد مالك، من تصدر نسب المشاهدة فى مصر، عقب طرحه على منصة شاهد.

وأحتل فيلم كولونيا المركز الأول من أصل 10 مراكز، للأفلام الأعلى مشاهدة فى مصر، بعد طرحه بساعات قليلة.

وشارك فيلم كولونيا في العديد من المهرجانات، حيث فاز بـ جائزة الجمهور لأفضل فيلم دولي في مهرجان البحر الأحمر السينمائي، كما حصل الفنان أحمد مالك على جائزة الإنجاز الإبداعي عن دوره في الفيلم من مهرجان فجر السينمائي الدولي، إضافة إلى جائزة أفضل ممثل من مهرجان الجونة السينمائي.

كما واصل «كولونيا» حصد الجوائز، إذ فاز بـ الجائزة الكبرى وجائزة سيني أوروبا في مهرجان بروكسل لأفلام البحر المتوسط – سينما ميد، إلى جانب جائزة أفضل ديكور التي حصل عليها عاصم علي من أيام قرطاج السينمائية.

أبطال فيلم كولونيا

فيلم «كولونيا» من بطولة أحمد مالك، وكمال الباشا، ومايان السيد.