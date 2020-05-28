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فن

سمية الخشاب تخطف الأنظار في أحدث ظهور عبر انستجرام

الخميس 28/مايو/2020 - 10:10 ص
سمية الخشاب
سمية الخشاب
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ميرنا محمود
نشرت الفنانة سمية الخشاب عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور "إنستجرام" صورة جديدة لها.

نالت الصورة إعجاب الكثير من متابعيها وتفاعل معها عدد كبير من جمهورها، وجاءت أبرز التعليقات كالآتى:
"برنسيسه ، القمر بزياده  ،كل سنة وانتى طيبة، بطل يا بطل ،جميلة جدا ربنا يحميكي

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ومؤخرًا أثارت الفنانة  سمية الخشاب مؤخرًا جدلًا واسعًا بين المتابعين بعد ظهورها في صورة نشرتها عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، ظهرت فيها وهي ترتدي خاتم زواج في إصبعها، الأمر الذي دفع المتابعين إلى التساؤل إن كانت تزوجت للمرة الرابعة.

وبعد هذا الجدل، عادت وأطلت الخشاب في مقطع فيديو، وفي ردّها على تعليقات المتابعين نفت الخشاب أن تكون تزوجت مجددًا، مؤكدةً أنه مجرد خاتم ترتديه.

يذكر أن آخر أعمال سمية الخشاب كانت أغنية "عربية أنا"، التي صورتها بطريقة الفيديو كليب في سوريا، وحققت نجاحًا كبيرًا وقت طرحها.
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