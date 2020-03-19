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مرأة

سمية الخشاب تخطف الأنظار بإطلالة أنثوية

الخميس 19/مارس/2020 - 09:07 ص
سمية الخشاب
سمية الخشاب
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حياة عبد العزيز
نشرت الفنانة سمية الخشاب صورة جديدة لها عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وتألقت الفنانة سمية الخشاب بإطلالة أنثوية، مرتدية فستانًا فوق الركبة باللون الأسود ذات النقوش البيضاء، ونسقت أعلاه جاكت باللون الأسود الأنيق، مع انتعال كوتشي رياضي باللون الأسود، وحملت حقيبة جلدية باللون الأسود.

وخطفت سمية الخشاب الأنظار بـ شعرها الأسود المنسدل أعلى كتفيها لتظهر بشكل جمالي منسق.

كما أنها لم تتكلف في وضع اللمسات الجمالية، فاعتمدت على أحمر الشفاه الهادئ مع رسم العين ووضع البلاشر.

وارتدت بعضا من الإكسسوارات المميزة، فوضعت قرطا، مع ارتداء حزام على منطقة الخصر.

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Feeling blessed🥰🥰🥰🥰

A post shared by Somaya Elkhashab (@somaya.elkhashab.star) on

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