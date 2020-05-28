بعد توقف طويل بسبب كورونا.. الدوري السوري يعود اليوم





وكان الاتحاد السوري، قد أعلن في شهر مارس الماضي، إيقاف مسابقة الدوري، خوفا من تفشي فيروس كورونا في الملاعب.





وتقام اليوم، الخميس مباراة واحدة، حيث يلتقي الفتوة مع الوثبة، في تمام الثالثة عصرا، ضمن منافسات الجولة الـ 17، من مسابقة الدوري السوري.





ومن المقرر ان تقام مباريات الدروي السوري، بدون حضور الجماهيرـ خوفا من تفشي عدوى فيروس كورونا في المدرجات.





ويحتل الوثبة وصافة جدول ترتيب مسابقة الدوري السوري برصيد 33 نقطة، خلف تشرين متصدر الترتيب بـ 33 نقطة، بينما يتواجد الفتوة في المركز الـ 11بـ 15 نقطة.

تستأنف اليوم، الخميس، مسابقة الدوري السوري، بعد توقف طويل، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد " كوفيد 19".