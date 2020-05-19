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رياضة

رسميا.. 3 يوليو موعد استئناف الدوري العراقي

الثلاثاء 19/مايو/2020 - 02:48 م
الدوري العراقي
الدوري العراقي
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محمد السعيد
أعلنت اللجنة المؤقتة لإدارة اتحاد الكرة العراقي، عن تحديد 3 يوليو المقبل موعدا لاستئناف مسابقة الدوري العرافي، بعد فترة توقف طويلة، بسبب فيروس كورونا المستجد.

كان الدوري العراقي توقف في شهر مارس الماضي، بقرار من اتحاد الكرة، خوفا من تفشي فيروس كورونا، في الملاعب.

وذكر الاتحاد العراقي لكرة القدم في بيانا رسميا، أن مسابقة الدوري العراقي ستعود رسميا 3 يوليو المقبل، بعد فترة توقف بسبب فيروس كورونا.

وأضاف البيان، أنه سيتم وضع ضوابط وقواعد صحية، لضمان سلامة اللاعبين والمدربين وجميع عناصر اللعبة، بعد تفشي فيروس كورونا.

ويتصدر النفط جدول ترتيب مسابقة الدوري العراقي برصيد 11 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن صاحب المركز الثاني.

يذكر أن فيروس كورونا تسبب مؤخرا في إيقاف الأنشطة الرياضية، في معظم دول العالم.
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