برقم الجلوس.. نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2020 بالجيزة الآن

خصّصت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، رابطًا إلكترونيًا على موقعها الرسمي لـ الاستعلام برقم الجلوس عن نتيجة الشهادة الاعدادية بمحافظة الجيزة.
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ويمكن لمن يهمه الامر اتباع الخطوات التالية للاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة :
- اكتب رقم الجلوس بشكل صحيح في خانة رقم الجلوس
- اضغط على كلمة بحث لتظهر لك نتيجة الشهادة الاعدادية الخاصة بك
وكان قد اعتمد منذ قليل، السيد اللواء أحمد راشد – محافظ الجيزة ، نتيجة الشهادة الإعدادية الدور الأول للعام الدراسى 2019 /2020، وذلك بحضور خالد حجازى، وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة.