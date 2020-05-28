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تعليم

برقم الجلوس.. نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2020 بالجيزة الآن

الخميس 28/مايو/2020 - 11:56 ص
نتيجة الصف الثالث
نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2020
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ياســـمين بدوي
خصّصت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، رابطًا إلكترونيًا على موقعها الرسمي لـ الاستعلام برقم الجلوس عن نتيجة الشهادة الاعدادية بمحافظة الجيزة.

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ويمكن لمن يهمه الامر اتباع الخطوات التالية للاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة :
- اكتب رقم الجلوس بشكل صحيح في خانة رقم الجلوس
- اضغط على كلمة بحث لتظهر لك نتيجة الشهادة الاعدادية الخاصة بك

وكان قد اعتمد منذ قليل، السيد اللواء  أحمد راشد – محافظ الجيزة ، نتيجة الشهادة الإعدادية الدور الأول للعام الدراسى 2019 /2020، وذلك بحضور  خالد حجازى، وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة. 

ووفقا لـ نتيجة الشهادة الاعدادية التي اعتمدها محافظ الجيزة منذ قليل ، بلغ اجمالى المتقدمين 149152 ، كما بلغ إجمالى عدد الطلاب الحاصلين على الدرجات النهائية وعددهم 600 طالب وطالب، (بينهما 425 بنات و 175 بنين) .

وقد بلغت النسبة العامة للنجاح في نتيجة الشهادة الاعدادية بالجيزة 99.71 % .
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