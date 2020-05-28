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رياضة

مباراة خماسية.. فرجاني ساسي يتحدى ملل إيقاف النشاط الرياضي.. فيديو

الخميس 28/مايو/2020 - 12:05 م
فرجاني ساسي
فرجاني ساسي
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محمد السعيد
شارك فرجاني ساسي نجم فريق الزمالك مع بعض أصدقائه في تونس، في مباراة كرة قدم خماسي في ظل إيقاف النشاط الرياضي، بسبب فيروس كورونا.

ونشر فرجاني ساسي فيديو له عبر موقع التواصل الإجتماعي " إنستجرام"، وهو يلعب مع بعض أصدقائه مباراة كرة قدم خماسي.

وكان فرجاني ساسي، غادر مصر، عقب توقف النشاط الرياضي في مصر، في شهر مارس الماضي، خوفا من تفشي فيروس كورونا المستجد في الملاعب.

وشارك فرجاني ساسي مع فريق الزمالك في 11 مباراة في مسابقة الدوري الممتاز، سجل خلالهما هدف، وصنع مثله.

يذكر أن مجلس الوزراء، أعلن مؤخرا، عودة النشاط الرياضي، بداية من منتصف شهر يونيو المقبل، بصورة جزئية.
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