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رياضة

7 ملايين دولار.. الزمالك يوضح شروط الاستغناء عن فرجاني ساسي

الخميس 14/مايو/2020 - 02:40 ص
فرجاني ساسي لاعب
فرجاني ساسي لاعب الزمالك
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ملك موسي
كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك عن وضع مسئولو النادي، شرطًا أساسيًا نظير موافقتهم على رحيل التونسي فرجاني ساسي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأبيض، أثناء فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأكد المصدر، أن شرط مسئولي النادي الأبيض تمثل في الحصول على مبلغ 7 ملايين دولار، نظير التفريط في خدماته خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

كان قرار مسئولي الزمالك في ظل العروض الخليجية التي يمتلكها اللاعب التونسي في جعبته، المصاحبة ببعض الإغراءات المالية.

ويتبقى في عقد فرجاني ساسي مع الزمالك موسم واحد فقط بخلاف الموسم الجاري.

ويسعى مسئولو الزمالك حاليًا لتجديد تعاقد فرجاني ساسي مع القلعة البيضاء لمدة موسمين جديدين.
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