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رياضة

الزمالك يتواصل مع فرجاني ساسي لتجديد تعاقده

الجمعة 08/مايو/2020 - 06:36 م
صدى البلد
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القسم الرياضي
حرص أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك على إجراء اتصال هاتفي خلال الساعات القليلة الماضية مع التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق من أجل تجديد تعاقده.

 وأبلغ المشرف العام على الكرة فرجاني ساسي بتمسك نادي الزمالك ببقائه ضمن صفوف الفريق وإلغاء فكرة رحيله، نظرًا لحاجة الفريق الأبيض إلى مجهوداته في المرحلة المقبلة.

واتفق أمير مرتضى مع فرجاني ساسي على عقد جلسة خاصة فور عودته من أجل التجديد لمدة موسمين قادميين مع القلعة البيضاء.

 ياتي هذا بناءً على رغبة باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأبيض  الذي يعتمد على اللاعب بشكل أساسي.

وقدم فرجاني ساسي مع الزمالك مستوى رائع ومميز منذ انضمامه إلى صفوف القلعة البيضاء، حيث قاد الفريق للفوز بخمس بطولات من قدومه.
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