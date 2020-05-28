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رياضة

شاهد.. رأي الجماهير في عودة النشاط الرياضي

الخميس 28/مايو/2020 - 02:51 م
صدى البلد
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محمد هاني - هدير عبدة
منذ بداية فرض قرار حظر التنقل و تعليق النشاط الرياضي لأجل غير مسمى، وجميع محبي و مشاهدي الدوري المصري وباقي الألعاب الرياضية يتربون قرار العودة أو الإلغاء.
 
 قامت عدسة "صدى البلد" باستطلاع آراء المواطنين والجماهير حول عودة الأنشطة الرياضية وعلي رأسها الدوري المصري. 

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 قال فاروق إن ألمانيا استأنفت الدوري الألماني مع تطبيق معايير السلامة بين اللاعبين والجهاز الفني، فإذا تم تطبيق هذا بمصر بالطبع يستطيعوا استئناف الدوري في أي لحظة. 

بينما قال "شريف" إن الدوري يجب أن يتم إلغاؤه نظرا لما تعيشه الدولة من ظروف مواجهة فيروس كورونا معبرًا على حد قوله: "إحنا هنا غير المانيا مفيش نفس الإمكانيات". 

بينما وافق إسماعيل على قرار عودة الدوري قائلاً: "لازم الحياة ترجع لطبيعتها من تاني". 
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