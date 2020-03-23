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رياضة

رئيس اللجنة الطبية بالجبلاية: هدفنا عدم تنظيم أي نشاط رياضي.. فيديو

الإثنين 23/مارس/2020 - 03:34 ص
محمد سلطان، رئيس
محمد سلطان، رئيس اللجنة الطبية باتحاد الكرة المصري
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حسن العمدة
قال محمد سلطان، رئيس اللجنة الطبية باتحاد الكرة المصري، إن هناك متابعة دورية مع جميع الأندية والمنتخبات بسبب فيروس كورونا.


وأضاف محمد سلطان ، خلال برنامج «الماتش» ، الذى يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة «صدي البلد» إنه اللجنة الطبية باتحاد الكرة تقوم بمتابعة دورية مع كل الأندية والمنتخبات بسبب فيروس كورونا.


وأكد قائلا: "هدفنا عدم تنظيم أي نشاط رياضي خلال الفترة المقبلة، كإجراء احترازي ضد تفشي فيروس كورونا".


سجلت الملاعب المصرية، أول حالة إصابة لمدرب، بفيروس  كورونا المنتشر في العالم.


وأعلن صلاح عز الدين مدير الكرة بنادي المدينة المنورة المصري، الذي يلعب في الدرجة الثالثة، إصابة وليد عبد الله مدرب حراس مرمى الفريق.


وتشهد الملاعب المصرية، فترة توقف حاليًا، خوفًا من تفشي فيروس كورونا المستجد.
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