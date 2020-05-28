جولة مفاجئة لمحافظ مطروح على المعرض اللوجستي لبيع الخضراوات والفواكه

تفقد اللواء خالد شعيب

، المعرض اللوجيستى لبيع الخضراوات والفاكهة فى جولة ميدانية مفاجئة للاطمئنان على توافر الكميات الكافية من الخضار والفاكهة

بالأسعار

والجودة المناسبة لاهالى المحافظة.





وأكد المحافظ علي ضرورة الإعلان بشكل دوري عن أسعار الخضراوات والفاكهة لإعلام المواطنين بالأسعار.









ووجه محافظ مطروح، المهندس السيد أبو اليزيد وكيل وزارة التموين بمطروح بالإسراع في فتح المعرض اللوجيستى الجديد بمنطقة علم الروم في مرسى مطروح للتخفيف عن المواطنين ومنع الأسواق العشوائية.





وأوضح أبو اليزيد أنه جار العمل علي إنهاء التجهيزات لفتح السوق الجديد للتيسير علي المواطنين.



