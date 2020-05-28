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حوادث

جولة مفاجئة لمحافظ مطروح على المعرض اللوجستي لبيع الخضراوات والفواكه

الخميس 28/مايو/2020 - 03:00 م
السوق اللوجيتستي
السوق اللوجيتستي
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تفقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، المعرض اللوجيستى لبيع الخضراوات والفاكهة فى جولة ميدانية مفاجئة للاطمئنان على توافر الكميات الكافية من الخضار والفاكهة بالأسعار والجودة المناسبة لاهالى المحافظة.

وأكد المحافظ علي ضرورة الإعلان بشكل دوري عن أسعار الخضراوات والفاكهة لإعلام المواطنين بالأسعار. 


ووجه محافظ مطروح، المهندس السيد أبو اليزيد وكيل وزارة التموين بمطروح بالإسراع في فتح المعرض اللوجيستى الجديد بمنطقة علم الروم في مرسى مطروح للتخفيف عن المواطنين ومنع الأسواق العشوائية.

 وأوضح أبو اليزيد أنه جار العمل علي إنهاء التجهيزات لفتح السوق الجديد للتيسير علي المواطنين. 

وأضاف أن المعرض الحالي يتوافر به نحو 30 طن خضار وفاكهة متنوعة مع المراقبة المستمرة من المديرية والاطمئنان من المواطنين على الالتزام بالأسعار المخفضة التى أقرتها المحافظة بالإتفاق مع التاجر للتخفيف عن المواطنين .
جولة مفاجئة لمحافظ مطروح على المعرض اللوجستي لبيع الخضراوات والفواكه
جولة مفاجئة لمحافظ مطروح على المعرض اللوجستي لبيع الخضراوات والفواكه
جولة مفاجئة لمحافظ مطروح على المعرض اللوجستي لبيع الخضراوات والفواكه
جولة مفاجئة لمحافظ مطروح على المعرض اللوجستي لبيع الخضراوات والفواكه
جولة مفاجئة لمحافظ مطروح على المعرض اللوجستي لبيع الخضراوات والفواكه
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