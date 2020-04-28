حق الشعب.. البدء في إزالة أدوار مخالفة في 3 عمارات في مطروح

أعلن اللواء وليد المعداوى رئيس مدينة مرسى مطروح البدء في إزالة 11 دور بدون ترخيص لـ3 عمارات مخالفة قاموا بالبناء بدون تراخيص بالمخالفة للقانون وتم احالة المخالفات للجهات المعنية.





وأضاف المعداوى بأن إجمالي الحالات المخالفة بالبناء بدون ترخيص 17 حالة قاموا بالبناء بدون ترخيص في ظل قانون الطوارئ وصدر لهم قرارات ازالة تنفيذا لقرارات مجلس الوزراء وتعليمات وزارة التنمية المحلية.





بعد ضبط المخالفات من خلال الحملة المكبرة من مجلس المدينة وشرطة المرافق وجاري أعمال الازالة بالتزامن مع تداعيات فيروس كورونا المستجد .





وشدد رئيس مدينة مرسى مطروح علي تطبيق القانون بكل حزم وقوة ولا تهاون مع أي مخالفة بناء، نظرا لاستغلال البعض هذه الظروف الصعبة، للتربح، والبناء بدون ترخيص أو الشروع في الاستلاء علي أراضي ملك للدولة .



