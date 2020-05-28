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محافظات

محافظ القليوبية: لا تراجع عن تطوير منطقة الرياح التوفيقى ببنها

الخميس 28/مايو/2020 - 03:19 م
صدى البلد
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إبراهيم الهوارى
أكد عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، أنه لن يتراجع عن استعادة المظهر الحضاري والقضاء على كل مظاهر العشوائية وإزالة الإشغالات بمناطق كباري الرياح التوفيقي ووابور الثلج وعزبة السوق والحرس الوطني بمدينة بنها من أجل تيسير الحركة المرورية واستجابة لشكوى المواطنين من التكدسات المرورية بهذه المناطق.



جاء ذلك خلال الحملة التي قادها المحافظ لليوم الرابع على التوالي لتلك المنطقة بهدف تطهيرها وتجميلها وتسيير الحركة المرورية، وشارك فيها اللواء خالد جمعة، السكرتير العام المساعد ومدير شرطة المرافق والإشغالات بمجلس مدينة بنها.


وبدأ المحافظ جولته بتفقد منطقة كباري الرياح التوفيقي، وعزبة السوق وحرم الرياح التوفيقي، حيث تمت إزالة الباعة الجائلين بالمنطقة بالكامل والذين يفترشون بالطريق العام ويتسببون في ضيق الطريق وتكدسات الحركة المرورية، كما تم تحرير محاضر لكل المخالفين.


كما شهدت الحملة أيضا إزالة العديد من الإشغالات وسحب التراخيص من السائقين بالمواقف العشوائية، كما جرى إزالة المواقف العشوائية، بميدان نفق سعد زغلول، ونفق المنشية، ومجمع المحاكم، والتي كانت تتسبب في التكدسات، وتعطيل الحركة المرورية وتضرر المواطنين.


وشدد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن والأحياء باستمرارية حملات رفع الإشغالات من الشوارع لفتح الطريق أمام عبور المواطنين وحركة السيارات، بالإضافة إلى تكثيف حملات النظافة المستمرة على مدار اليوم ورفع تراكمات القمامة من جانبى الطريق مع استمرارية أعمال التجميل ودهان البلدورات والأعمدة والكباري.
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