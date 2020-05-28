أول تعليق من المصري عمر مرموش بعد المشاركة في الدورى الألماني



علق عمر المرموش، المحترف المصري ضمن صفوف فريق فولفسبورج الألماني، على مشاركته الأولى بالدورى الألمانى والمساهمة في فوز الفريق على منافسه باير ليفركوزن بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من بطولة الدورى الألماني.









وجاءت مشاركة مرموش الأولى في الدورى الألماني "البوندزليجا" كبديل للاعب السويسري ستيفن في الدقيقة 73 من عمر اللقاء أمام فريق بايرن ليفركوزن.

















وكتب مرموش عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "أول مرة في الدورى الألماني، الحمد لله على كل شيء".



















وكان مرموش لاعبا ضمن صفوف فريق وادي دجلة تحت قيادة أحمد حسام ميدو، المدير الفني للفريق في ذلك الوقت، قبل الانتقال إلى فريق فولفسبورج الألماني، وشارك مع الناشئين في 5 مباريات وسجل 9 أهداف.









