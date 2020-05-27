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رياضة

مصري في الدوري الألماني.. معلومات عن عمر مرموش بعد مشاركته مع فولفسبورج

الأربعاء 27/مايو/2020 - 02:55 ص
صدى البلد
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أحمد هاني
ساهم المصري عمر مرموش، مهاجم نادي فولفسبورج، في فوز فريقه على حساب نظيره نادي باير ليفركوزن بأربعة أهداف مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من الدوري الألماني.

وشارك مرموش بديلًا وأشرك النمساوي جلاسنر، مرموش، في الدقيقة 73 بديلًا للاعب السويسري ستيفن، ليسجل اللاعب المصري أولى مشاركاته في الدوري الألماني، بعد أن لعب له لصفوف فريق الشباب.

وحمل مرموش القميص رقم 29 مع الفريق في تلك المباراة ، تم تصعيده للفريق الأول بعد تسجيله 9 أهداف في 5 مباريات مع الفريق الرديف هذا الموسم، وذلك منذ استئناف الدوري الألماني الأسبوع الماضي.

وكان مرموش من ناشئي وادي دجلة، ليحقق معهم لقب هداف دوري منطقة القاهرة للناشئين مواليد 1999 عام 2016، برصيد 44 هدفًا، سجلها في 22 مباراة فقط.

وأعتمد أحمد حسام "ميدو" المدير الفني لفريق وادي دجلة عللى مرموش في عام 2016 للاعتماد عليه في الفريق الأول، وشارك المهاجم الصاعد في 17 مباراة بمسابقتي الدوري المصري الممتاز وكأس مصر، وسجل 3 أهداف، رغم مشاركته أساسيًا في مواجهات معدودة.

وكانت منافسات الدوري الألماني عادت من جديد اليوم، بعد توقفها بسبب تفشي فيروس كورونا، حيث أقيمت 5 مباريات حتى الآن من منافسات الجولة السادسة والعشرين من البونسدليجا.

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