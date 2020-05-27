مصري في الدوري الألماني.. معلومات عن عمر مرموش بعد مشاركته مع فولفسبورج

وكانت منافسات الدوري الألماني عادت من جديد اليوم، بعد توقفها بسبب تفشي فيروس كورونا، حيث أقيمت 5 مباريات حتى الآن من منافسات الجولة السادسة والعشرين من البونسدليجا.



