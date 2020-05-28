أحمد حسن يتوعد عصام الحضري | شاهد

نشر أحمد حسن كابتن منتخب مصر السابق، عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور "انستجرام"، فيديو جديدا له ظهر فيه وهو يلعب بنج بونج مع أحد اصدقائه.
وعلق أحمد حسن على الفيديو قائلا: "من فوائد الكورونا ..الواحد رجع يلعب بنج تاني زي زمان.. اتمرن كويس يا حضري عشان الدور الجاي عليك انت ومصطفي".
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ونال الفيديو اعجاب الكثير من متابعيه وتفاعل معه عدد كبير من جمهوره.. وجاءت أبرز التعليقات كالآتى :
بس النقطه دي عليك يا كابتن
احلى لعبة والله
ربنا يسعدكم يارب
ويعد أحمد حسن أحد أساطير الكرة المصرية، حيث توج بكأس الأمم الإفريقية 4 مرات " 1998 و 2006 و2008 و2010، وكأس تركيا 2006 والدوري البلجيكي 2007، والسوبر البلجيكي 2007، وكأس بلجيكا 2008، والدوري المصري 2009 و 2010 و 2011، والسوبر المصري 2008 و2010، ودوري أبطال أفريقيا 2008، والسوبر الأفريقي 2009.