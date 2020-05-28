أحمد حسن يتوعد عصام الحضري | شاهد

بس النقطه دي عليك يا كابتن

ويعد أحمد حسن أحد أساطير الكرة المصرية، حيث توج بكأس الأمم الإفريقية 4 مرات " 1998 و 2006 و2008 و2010، وكأس تركيا 2006 والدوري البلجيكي 2007، والسوبر البلجيكي 2007، وكأس بلجيكا 2008، والدوري المصري 2009 و 2010 و 2011، والسوبر المصري 2008 و2010، ودوري أبطال أفريقيا 2008، والسوبر الأفريقي 2009.



