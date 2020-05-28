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أخبار البلد

الوطنية للصحافة تكلف رؤساء مجالس إدارات المؤسسات بتسيير الأعمال ومنع إصدار قرارات مالية

الخميس 28/مايو/2020 - 04:32 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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عبدالوكيل ابوالقاسم

أصدرت الهيئة الوطنية  للصحافة، قرارا  بتكليف رؤساء مجالس إدارات المؤسسات بتسيير الأعمال ومنع إصدار قرارات مالية دون موافقتها.

وقالت الهيئة فى القرار الصادر اليوم ، نظرًا للظروف الحالية، وإعمالًا لقواعد الإفصاح والشفافية ووفقًا لصلاحيات الهيئة الواردة في القانون رقم 179 لسنة 2018 بشأن تشكيل الهيئة الوطنية للصحافة.

أولًا: يقوم السادة رؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحفية القومية بتسيير الأعمال الاعتيادية في مؤسساتهم ، على الوجه الأمثل الذى يضمن حسن إدارة الموارد وضبط وترشيد الإنفاق .

ثانيًا : يُمنع إصدار أية قرارات مالية أو اقتصادية تؤثر في أوضاع المؤسسات، بما في ذلك البيع والشراء والتعيينات والعقود ومد الخدمة والترقيات والندب والنقل من الوظائف والأماكن ، وكذلك صرف البدلات الاستثنائية.

 
وذلك إلا بعد الرجوع للهيئة والحصول على موافقة مكتوبة منها بذلك، ويعتبر غير ذلك مخالفة صريحة تستوجب المساءلة.

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