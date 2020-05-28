الخطيب يجتمع مع الدرندلي لمناقشة التصور المالي لـ الأهلي

يناقش محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي التصور المالي للمرحلة القادمة مع خالد الدرندلي أمين الصندوق وذلك خلال اجتماعهما معًا مطلع الأسبوع المقبل قبل العرض على مجلس الإدارة في اجتماعه القادم.

يأتي اجتماع رئيس النادي هو الثاني في هذا الاتجاه بعد اجتماعه أمس مع الإدارة المالية للاضطلاع على كافة التفاصيل الخاصة بحركة السيولة من خلال عماد حلمي المدير المالي ومساعديه وكذلك الالتزامات المطلوبة من النادي للوفاء باحتياجات قطاعاته المختلفة في الفروع الثلاثة.