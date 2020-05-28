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رياضة

الخطيب يجتمع مع الدرندلي لمناقشة التصور المالي لـ الأهلي

الخميس 28/مايو/2020 - 04:37 م
محمود الخطيب
محمود الخطيب
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عبدالحكيم أبو علم
يناقش محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي التصور المالي للمرحلة القادمة مع خالد الدرندلي أمين الصندوق وذلك خلال اجتماعهما معًا مطلع الأسبوع المقبل قبل العرض على مجلس الإدارة في اجتماعه القادم.

يأتي اجتماع رئيس النادي هو الثاني في هذا الاتجاه بعد اجتماعه أمس مع الإدارة المالية للاضطلاع على كافة التفاصيل الخاصة بحركة السيولة من خلال عماد حلمي المدير المالي ومساعديه وكذلك الالتزامات المطلوبة من النادي للوفاء باحتياجات قطاعاته المختلفة في الفروع الثلاثة.

وكان مجلس الإدارة قد ناقش في اجتماعه الأخير بعض المشروعات الإلكترونية والتي يمكن من خلالها زيادة موارد النادي.


وتسبب توقف النشاط الرياضي بسبب فيروس كورونا جمد التدفقات المالية في المؤسسات الرياضية.


وكان الدرندلي قد أجري جراحة بسيطة أبعدته عن الظهور بالنادي خلال الأيام القليلة الماضية.
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