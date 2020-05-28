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محافظات

محافظ كفر الشيخ يتابع جهود إزالة التعديات والتصدي للبناء المخالف.. صور

الخميس 28/مايو/2020 - 09:18 م
إزالة المخالفات بكفر
إزالة المخالفات بكفر الشيخ
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محمود زيدان
أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم، استمرار إزالة التعديات، والتعامل بكل حسم مع مخالفات البناء على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بصورة فورية، وفرض هيبة الدولة وعدم استغلال بعض المواطنين للظروف الحالية أثناء تطبيق الإجراءات الخاصة بمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وجه محافظ كفر الشيخ، تعليماته المشددة علي رصد أية مخالفات وتنفيذ الإزالات المخالفة فورًا، وعدم التهاون في تنفيذ القانون تجاه المخالفين في المباني أو المتعدين على الأراضي الزراعية و أملاك الدولة، لافتًا إلى تطبيق القانون عليهم وتفعيل الإجراءات بالتحويل المباشر للنيابة العسكرية، وفرض النفقات المالية للإزالة علي المخالفين.

ومن جانبه، تابع اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، تنفيذ حالة إزالة لطابق مخالف ببرج غرب المدينة، بمنشية ناصر، ومصادرة جميع مواد البناء المستخدمة، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الأجهزة الأمنية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وتابعت المهندسة عايدة ماضي، رئيس مركز ومدينة سيدي سالم، إزالة 21 عمودًا مسلحًا، بمحيط مبني علي مساحة 300 متر تقريبًا، بجوار بنك مصر بالمدينة، بعد أن تم البناء مخالفًا لقرار رئيس مجلس الوزراء، بوقف أعمال البناء لمدة 6 أشهر، وتمت الإزالة بالكامل واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفي سياق متصل، تابع علي سلامة، رئيس مركز ومدينة قلين،  إزالة حالة تعدٍ علي الأرض الزراعية بكفر أبو حطب، بزمام جمعية الائتمان الزراعي بقرية منية قلين، التابعة لقرية الحرية، وتمت الإزالة بالكامل واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين. 

وأشرف اللواء خالد مرسي، رئيس مركز ومدينة دسوق، على إيقاف أعمال تشوينات ردم على أرض زراعية، بغرض إقامة بناء عليها بمساحة 350 مترًا مربعًا، بنطاق الوحدة المحلية بقرية كفر العرب، وتمت إزالة المخالفة ورفع التشوينات، فضلًا عن إيقاف أعمال البناء بشارع الدلتا، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

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محافظ كفر الشيخ يتابع جهود إزالة التعديات والتصدي للبناء المخالف.. صور
محافظ كفر الشيخ يتابع جهود إزالة التعديات والتصدي للبناء المخالف.. صور
محافظ كفر الشيخ يتابع جهود إزالة التعديات والتصدي للبناء المخالف.. صور
محافظ كفر الشيخ يتابع جهود إزالة التعديات والتصدي للبناء المخالف.. صور
محافظ كفر الشيخ يتابع جهود إزالة التعديات والتصدي للبناء المخالف.. صور
محافظ كفر الشيخ يتابع جهود إزالة التعديات والتصدي للبناء المخالف.. صور
محافظ كفر الشيخ يتابع جهود إزالة التعديات والتصدي للبناء المخالف.. صور
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