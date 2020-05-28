الغرامة تنتظر المخالفين.. الكمامة شرط إجباري لدخول المنشآت الحكومية والخاصة بـ كفر الشيخ

أصدر اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ ، القرار رقم 449 لسنة 2020م، بإلزام جميع العاملين والمترددين على المنشآت الحكومية والخاصة، أو البنوك، أو الأسواق، أو المحلات، أو أثناء التواجد بجميع وسائل النقل الجماعية سواء العامة أو الخاصة، بارتداء الكمامات الواقية.









ويأتي قرار محافظ كفر الشيخ، في إطار حرص الحكومة على تجنب إصابة المواطنين بفيروس كورونا المستجد، وسعيًا لتحجيم انتشاره وتقليل تداعياته السلبية.









وتضمن قرار محافظ كفر الشيخ، معاقبة كل من يخالف القرار بغرامة لا تجاوز 4 آلاف جنيه، وذلك حرصًا على صحة وسلامة المواطنين، تماشيًا مع تعليمات وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية.







وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أصدر قرارًا يلزم العاملين والمترددين على الأسواق والمنشآت الحكومية والبنوك باستخدام الكمامة الواقية، مع فرض غرامة تصل إلى 4000 جنيه على المخالفين.









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