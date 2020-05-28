أحمد سعد: تربيت على القرآن والابتهالات .. فيديو

قال المطرب أحمد سعد ، إنه يحب الألبوم الديني؛ موضحا انه تربي على القرآن الكريم والابتهالات.









وأضاف سعد خلال حواره مع برنامج "ذا أنسايدر بالعربي"، والمذاع عبر فضائية "دبي"،: " يارب أفضل أغني كده على طول .. لأن الأغاني الدينية لا تحدث ضجة أو فرقعة ولكنها تظل طول العمر والناس تحب الاستماع إليها".









وتابع سعد ،: " نوعية الأغاني الأخرى من الممكن أن تظل أو تنتهي، إنما الدين والحالة الروحانية التي تعيش فيها تظل دائمًا".









يذكر أن ألبوم "يا رب" يضم أغاني منها "سبع سماوات، ومليون باب، وعالم بحالي، وارزقني الثبات".