AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

أحمد سعد: تربيت على القرآن والابتهالات .. فيديو

الخميس 28/مايو/2020 - 09:03 م
أحمد سعد
أحمد سعد
Advertisements
عبد الخالق صلاح
قال المطرب أحمد سعد، إنه يحب الألبوم الديني؛ موضحا انه تربي على القرآن الكريم والابتهالات. 


وأضاف سعد خلال حواره مع  برنامج "ذا أنسايدر بالعربي"، والمذاع عبر فضائية "دبي"،: " يارب أفضل أغني كده على طول ..  لأن الأغاني الدينية لا تحدث ضجة أو فرقعة ولكنها تظل طول العمر والناس تحب الاستماع إليها".


وتابع سعد،: " نوعية الأغاني الأخرى من الممكن أن تظل أو تنتهي، إنما الدين والحالة الروحانية التي تعيش فيها تظل دائمًا".


يذكر أن ألبوم "يا رب" يضم أغاني منها "سبع سماوات، ومليون باب، وعالم بحالي، وارزقني الثبات".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

اليـوم.. طرح ألبوم "يارب" للفنان أحمد سعد

منشد دينى : نشأت على سماع أصوات النقشبندى منذ الطفولة.. فيديو

دعاء ليلة القدر للابناء

دعاء آخر شهر رمضان.. للأهل والزوج والنفس والأصدقاء

ترشيحاتنا

الكويت تعلن إنهاء الحظر الشامل والعودة للحياة تدريجيا

الحياة بشكل جديد.. شواطئ قبرص تستقبل الزائرين بعد انحسار كورونا

كرم ربنا كبير وهركز أكثر.. رامز أمير يوجه رسالة للحاقدين

شاهد.. زوجة لاعب زملكاوي تعرض الزواج على كبير مشجعي الأهلي

بعد ضمها لتلقى بلاغات كورونا.. كل ما تريد معرفته حول منظومة الشكاوى الحكومية وكيفية التواصل معها

وفقا لآخر تحديث فى 18 بنكا ..سعر الدولار اليوم الخميس 28-5-2020

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر غير متوقع .. فستان هيفاء وهبي يبهر الجمهور بأناقته.. فيديو

نشرة المرأة والصحة.. هل دواء هيدروكسي كلوروكوين يسبب السرطان؟.. نوال الزغبي تفاجئ متابعيها بإطلالة مثيرة

كلاسيك ولا كاجوال.. منة فضالي بإطلالة تكشف عن رشاقتها