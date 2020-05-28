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فن

أحمد سعد يشارك جمهوره فيديو جديدا من مسلسل البرنس

الخميس 28/مايو/2020 - 07:37 م
احمد سعد
احمد سعد
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ندى فكرى
نشر الفنان احمد سعد عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور "انستجرام" فيديو جديدا وهو يغني اغنيه تتر مسلسل البرنس.

ظهر أحمد سعد وهو في السياره وعلق على الفيديو قائلا: لما بغني لنفسي.

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ونالت الاغنيه اعجاب عدد كبير من متابعيه ومعجبيه وعلق بعضهم قائلا : "احلي تتر مسلسل بجد ".

على الجانب الاخر طرحت شركة "مزيكا" والفنان أحمد سعد على اليوتيوب وعلى جميع المتاجر الإلكترونية، فيديو كليب جديدا بعنوان "خليك فى البيت" من كلمات أحمد إبراهيم وألحان أحمد سعد وتوزيع طه الحكيم ومن إخراج مصطفى فؤاد.

الكليب تم تصويره فى فيلا أحمد سعد وتم عمل الاحترازات الوقائية من خلال فريق التصوير.

وشارك فى تصوير الكليب عدد كبير من النجوم وذلك أثناء تواجدهم فى منازلهم وهم عمرو سعد وهانى رمزى وعمرو يوسف وبيومى فؤاد ومى سليم ورحاب الجمل وتوتا وأوس أوس.

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When singing to self 🎤🎵

A post shared by AHMED SAAD (@ahmed_saad_official2018) on

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