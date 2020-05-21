كبرتى لـ أحمد سعد تتصدر اليوتيوب بمليون ونصف مشاهدة فى 24 ساعة

حققت أغنية "كبرتي" للمطرب أحمد سعد
التي أداها ضمن أحداث مسلسل " البرنس" نجاحا كبيرا وتصدرت الأغنية تريند موقع الفيديوهات الشهير " يوتيوب" وحققت مليون ونصف مشاهدة خلال 24 ساعة.
الأغنية كانت ضمن مشهد رؤية رضوان البرنس ابنته بعد غياب خمس سنوات.
وشهدت أحداث الحلقة 27 عدة تطورات، أبرزها ذهاب رضوان البرنس إلى منزل "محمود" سائق الميكروباص، ويرى ابنته "مريم"، ويسير وراء سيارة محمود، أثناء توصيل مريم وأولاده إلى المدرسة.
يذهب "رضوان" ليتحدث معه بخصوص "مريم" فيطلب محمود منه الحديث في البيت وعمل ما سيكون في صالح "مريم".
أيضًا يعرض "فتحي" على "فدوى" الهروب لخارج البلاد خوفا من "رضوان" وبطشه، ولكنها ترفض وتنفعل بسبب قراره وتقنعه بالبقاء.
وتعجب "فتحي" من وجود "حمادة" محمد مهران مع "رضوان"، لكنه كشف له أن "رضوان" كلفه بالعمل معه لمعرفة كل تفاصيل حياة "فتحي" وإخوته، وبعد إخبار "رضوان لـ "فتحى" بأنه عثر على ابنته، هربا فارين وأغلقوا باب الغرفة المتواجد بها "رضوان".
تدور أحداث المسلسل حول عائلة البرنس و"رضوان البرنس" الذى يجسد شخصيته النجم محمد رمضان ويعمل سمكري في ورشة والده يجد نفسه مسئولا عن عائلته بعد وفاة والديه، مما ينتج عنه بعض المشكلات الأسرية بينه وبين أشقائه الـ6 وهم "عبد المحسن" ويجسده إدوارد، و"فتحي" أحمد زاهر، و"ياسر" محمد علاء، و"نورا" ريم سامي" و"عادل" أحمد داش و"رأفت" أحمد فهيم.
مسلسل البرنس
يعرض على قناتى dmc وdmc دراما، وهو من تأليف وإخراج محمد سامى وبطولة، محمد رمضان
، نور اللبنانية، أحمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، ادوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخي، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم ايهاب، أحمد داش، وإنتاج شركة سينرجي.