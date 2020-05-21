محمد رمضان يكشف حقيقة أطفال مسلسل البرنس.. صور

أثارت جلسة تصوير لمجموعة من الأطفال مختلفي الأعمار يجسدون فيها أبطال مسلسل البرنس للنجم محمد رمضان، جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات الماضية فور نشرها من قبل صاحب جلسة التصوير المصور الشاب محمد رمضان.

أتت فكرة جلسة التصوير في رأس المصور محمد رمضان، حين عرضت إحدى الأمهات صورة ابنتها لمحمد المصور وهي ترتدي ملابس مشابهة ل"عبير" وهي شخصية أخت رضوان البرنس الذي يجسد شخصيته النجم محمد رمضان، لتلمع الفكرة برأس المصور العشريني ويقوم بجمع عدد من الأطفال لعقد جلسة تصوير تجسد مسلسل البرنس الذي يذاع حاليا في أيام رمضان، بحسب تعبير محمد رمضان المصور لموقع صدى البلد.





حين تمكن محمد المصور العشريني الذي يعمل في مجال التصوير منذ عامين، من جمع الاطفال المناسبة لجلسة تصوير لتجسيد شخصيات مسلسل البرنس، بدأ في اختيار المكان المناسب لهذه الجلسة الشاقة.

5 ساعات قضاها المصور محمد رمضان، لكي ينهي جلسة تصويره مع الأطفال، لتجسيد شخصيات المسلسل الذي أصبح أكثر مشاهدة من قبل الجمهور المصري والعربي، لكون المسلسل يسلط الضوء على الظلم الذي يقع على الأخ امن قبل عائلته بسبب الميراث.

قبل إقامة جلسة التصوير، اختار المصور محمد رمضان أحد الاستوديوهات العتيقة بمنطقة حلمية الزيتون، لتكون مماثلة لمكان تصوير المسلسل بالشربية، حتى تكون جلسة التصوير مجسدة بشكل كبير للمسلسل وأماكن تصويره.

استعان المصور محمد رمضان، بصديقته الفنانة نور حمزة لوضع المكياج المناسب للأطفال، حتى يشبهون أبطال المسلسل، ويبدأوا في جلسة تصويرهم بعدسة المصور محمد رمضان.

فور نشر المصور محمد لجلسة تصويره، التي تجسد أبطال مسلسل البرنس، بدأ رواد التواصل بتداول تلك الصور بشكل كثيف، لم يتوقعه المصور الشاب، ليصبح حديث السوشيال ميديا في الساعات الماضية، وتغمره السعادة لإعجاب رواد التواصل بجلسة تصويره التي وصفها البعض بأنها مبهرة.

يصف المصور محمد رمضان، حالة الأطفال خلال جلسة تصويرهم لشخصيات مسلسل البرنس، بأنهم كانوا سعداء ومتحمسين لهذه الجلسة، حيث نبه المصور محمد الأطفال بأن ينسوا هذه الشخصيات، ولا يقومون بتقليدها أبدا بعد الانتهاء من جلسة التصوير حتى لا يتأثرون بها.