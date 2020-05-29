تعرف على سعر العملات العربية الجمعة 29-5-2020

و بلغ سعر صرف الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه 4.27 جنيه للشراء و 4.32 جنيه للبيع .

وسجل الدينار الكويتى نحو 49.90 جنيه للشراء و 51.44 جنيه للبيع .

و سجل سعر صرف الدينار البحرينى مقابل الجنيه المصرى نحو 40.80 جنيه للشراء و 42.10 جنيه للبيع .



