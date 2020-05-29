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اقتصاد

تعرف على سعر العملات العربية الجمعة 29-5-2020

الجمعة 29/مايو/2020 - 05:00 ص
عملات عربية
عملات عربية
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علياء فوزي
ننشر اسعار صرف العملات العربية مقابل الجنيه المصرى اليوم الجمعة 29 مايو 2020 وفقا لاخر تحديث للبنك الاهلى المصرى.

حيث سجل سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه 4.12 جنيه للشراء و 4.23 جنيه للبيع .

و بلغ سعر صرف الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه 4.27 جنيه للشراء و 4.32 جنيه للبيع .

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وسجل الدينار الكويتى نحو 49.90 جنيه للشراء و 51.44 جنيه للبيع .

و سجل سعر صرف الدينار البحرينى مقابل الجنيه المصرى نحو 40.80 جنيه للشراء و 42.10 جنيه للبيع .

و بلغ سعر صرف الدينار الاردنى 21.96 جنيه للشراء و 22.40جنيه للبيع .
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