تنسيقية شباب الأحزاب تدعو العالم إلى مساندة الأطقم الطبية..فيديو

دعت تنسيقية شباب الاحزاب والسياسين إلى دعم ومساندة الأطقم الطبية فى ظل انتشار أزمة فيروس كورونا.
وقالت تنسيقية شباب الأحزاب، إن الأطقم الطبية حول العالم تسجل بطولات في مواجهة جائحة كورونا ( كوفيد ١٩ ) بجهود فائقة من أجل صحة وسلامة الإنسانية لذا تأتي هذه المبادرة من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لدعمهم من مختلف دول العالم.
وتضامنا مع جهود الأطقم الطبية في مسئوليتهم فإن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تدعو شعوب العالم أفرادا ومؤسسات و قوى سياسية و حزبية للمشاركة في التعبير عن مساندتهم و تقديم التقدير لهم في هذه الأزمة عبر التوقيع على تلك الوثيقة الإلكترونية.