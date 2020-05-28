تنسيقية شباب الأحزاب تدعو العالم إلى مساندة الأطقم الطبية..فيديو

دعت تنسيقية شباب الاحزاب والسياسين إلى دعم ومساندة الأطقم الطبية فى ظل انتشار أزمة فيروس كورونا.





وقالت تنسيقية شباب الأحزاب، إن الأطقم الطبية حول العالم تسجل بطولات في مواجهة جائحة كورونا ( كوفيد ١٩ ) بجهود فائقة من أجل صحة وسلامة الإنسانية لذا تأتي هذه المبادرة من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لدعمهم من مختلف دول العالم.



