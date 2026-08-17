محمد صلاح يخطف الأنظار في طرابزون.. صورة جديدة تثير تفاعل الجماهير

شارك محمد صلاح، نجم منتخب مصر ولاعب طرابزون سبور التركي، صورة جديدة عبر خاصية «ستوري» على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام».



وظهر صلاح في الصورة مبتسما وبملامح يغلب عليها الارتياح، مرتديا زي الفريق، في لقطة عفوية لاقت تفاعلا من متابعيه عبر منصات التواصل الاجتماعي.



وتأتي الصورة بالتزامن مع وجود محمد صلاح في طرابزون، حيث يستعد لمواصلة مشواره مع فريقه خلال الفترة المقبلة، وسط حالة من الترقب لما سيقدمه النجم المصري مع فريقه التركي.



ويستعد طرابزون سبور، الذي يضم بين صفوفه محمد صلاح، لخوض أولى مبارياته في مشواره بالدوري الأوروبي، عندما يستضيف فريق فيرينكفاروس المجري، الخميس المقبل، في ذهاب ملحق البطولة.

ويأتي اللقاء الأوروبي بعد تعادل طرابزون سبور مع قاسم باشا بهدف لكل فريق، في المباراة التي جمعتهما أول أمس السبت، ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري التركي موسم 2026-2027.

وكان محمد صلاح قد شارك في المباراة أمام قاسم باشا، في ظهوره الأول بقميص طرابزون سبور، وسط اهتمام جماهيري وإعلامي كبير بالنجم المصري منذ انتقاله إلى الفريق التركي.