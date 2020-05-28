هونر تطلق هاتفي Honor Play 4 Pro و Honor Play 4 فى هذا اليوم.. مواصفات

أعلنت شركة هونر Honor المملوكة لعلامة هواوى الصينية عن موعد مؤتمرها القادم فى 3 يونيو، للكشف خلاله عن أحدث هواتفها الذكية Honor Play 4 و Honor Play 4 Pro.





وأوضحت الشركة، من خلال إعلانها التشويقي على منصة Weibo عن قدوم هاتف Honor Play 4 Pro باللون الأزرق وهو ما أوضحته التسريبات مسبقًا.





وبحسب موقع 91mobiles التقني، يأتي هاتف Honor Play 4 بشاشة قياس 6.81 بوصة، وبدقة + Full HD، بها ثقب أعلى اليسار للكاميرا الأمامية.





ويحتوي هاتف Hono r Play 4 على كاميرا رباعية تأتى بشكل أفقي، وتأتى بمستشعر أساسي بدقة 64 ميجابكسل، وعدسة ثانوية بدقة 8 ميجابكسل، وكاميرتين بدقة 2 ميجابكسل، أما بالنسبة للكاميرا الأمامية ستأتي بدقة 16 ميجابكسل لالتقاط صور سيلفي وإجراء مكالمات الفيديو.





ويعمل هاتف Honor Play 4 بمعالج قوي ثماني النواة من نوع MediaTek Dimension 800 بسرعة 2 جيجا هرتز، مقترنًا بنظام تشغيل أندرويد 10، مع واجهة OS الخاص بهونور.





أما بالنسبة لمساحة الذاكرة الداخلية والرامات، فيأتى هاتف Honor Play 4 بعدة خيارات، ذاكرة تخزين داخلية سعة 64 جيجابايت مع ذاكرة وصول عشوائي رام بحجم 4 جيجابايت، أو ذاكرة تخزين سعة 128 جيجا بايت مع ذاكرة وصول عشوائي رام 6 جيجابايت، أو 256 جيجا بايت للذاكرة الداخلية مع ذاكرة وصول عشوائي رام 8 جيجا بايت.



