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مرأة

بـ جمبسوت لافت.. يسرا بإطلالة سوداء تكشف عن جمالها برفقة عدد من الفنانين

الخميس 28/مايو/2020 - 10:47 م
يسرا
يسرا
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نهى هجرس
نشرت الفنانة يسرا، صورة جديدة لها برفقة مجموعة من الفنانين عبر حسابها الشخصى على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وتألقت الفنانة يسرا بإطلالة ساحرة.


وأطلت بها يسرا، بجمبسوت أنيق باللون الأسود، ويتميز بتفصيلة الأوف شولدر التى تبرز جمالها ورشاقتها.




ومن الناحية الجمالية، اعتمدت يسرا فى الماكياج على الألوان الترابية التى تبرز جمالها، ووضعت احمر للشفاه باللون البيج الفاتح الذى يتناسب مع إطلالتها.

كما تركت شعرها الذهيى الطويل منسدلا بين كتفيها مع رفع خصلات بسيطة لتبرز جمال ملامحها.

ووضعت مجموعة من الأكسسوارات التى تتناسب مع إطلالتها وتبرز جمالها.
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