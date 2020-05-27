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توك شو

أكبر مني بـ 3 سنوات.. يسرا تحكي قصة أول حب في حياتها.. فيديو

الأربعاء 27/مايو/2020 - 07:02 م
يسرا
يسرا
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البهي عمرو

قال الفنانة يسرا، إنها قامت بعمل أغان كثيرة مع ملحنين كبار، موضحًا أن هناك أغنية قريب لها وتحبها.


وأضافت يسرا خلال لقائها على قناة "إم بي سي مصر"، أن هذه الأغنية "واد حبيبي ومفيش فى الدنيا اللى هو.. أنا بهرب منه وأقرب ليه وحتى فى أحلامى الاقيه قدامي".


وحكت يسرا عن أول قصة حب فى حياتها، وقالت: "كنت فى المدرسة مختلطة وحبت شخص أكبر منها بـ 3 سنوات، وطالبت من والدتها بالخروج معه والذهاب للسينما".  


وأشارت يسرا، إلى أن والدتها فى البداية رفضت ولكن بعد ذلك قامت بمساعدتها فى اختيار الملابس التى ستخرج فيها، وقامت بوضع الروج لها.


ولفتت يسرا إلى أن والدتها قالت: "ترجعى بالروج ده زى ما هو" ودخلت يسرا فى حالة من الضحك الشديد، وأكد أن الحب فى الماضى مختلف تمامًا عن الحب فى هذه المرحلة. 

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