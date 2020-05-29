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رياضة

الزمالك يشترط 3 ملايين يورو من أجل التخلي عن سيسيه

الجمعة 29/مايو/2020 - 01:24 ص
صدى البلد
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ملك موسي
كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك عن تواصل مسئولي نادي بني ياس الإماراتي مع مجلس إدارة الزمالك خلال الساعات القليلة الماضية.
يأتي هذا من أجل التعرف على طلبات مجلس إدارة القلعة البيضاء للحصول على خدمات الإيفواري رزاق سيسيه لاعب الزمالك الفريق المعار للاتحاد.
وأضاف المصدر أن مسئولي الزمالك طلب الحصول على ثلاثة ملايين يورو من أجل بيع رزاق بشكل نهائي إلى بني ياس حيث رفض الأبيض العرض المقدم من بني ياس بدفع مبلغ مليون و200 ألف دولار.
ويرى مجلس إدارة نادي الزمالك أن اللاعب لا يزال صغيرا في السن ويمتلك إمكانيات رائعة تجعل قيمته التسويقية لا تقل عن ثلاثة ملايين يورو.
الجدير بالذكر أن إعارة الإيفواري رزاق سيسيه إلى الاتحاد تنتهي بنهاية الموسم الجاري.
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