رامي صبري يوجه رسالة مؤثرة لـ متابعيه.. شاهد

شارك الفنان رامي صبري جمهوره بصورة جديدة له عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وعلق رامي صبري على الصورة قائلا: " كنت فاكرين اننا بنخطط لحياتنا ولكن في الحقيقة تخطيط الحياة لينا كلام تاني خالص #كورونا_2020".



يذكر ان أغنية "حياتي مش تمام" لـ الفنان رامي صبري حققت نجاحا كبيرا جدًا منذ طرحها عبر قناة "يوتيوب"، وجميع مواقع التواصل الأجتماعي.

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حياتي مش تمام لـ رامي صبري تحقق 10 ملايين مشاهدة





وتخطت الأغنية حاجز الـ 10 ملايين مشاهدة بعد شهرين من طرحها عبر القناة الرسمية على موقع "يوتيوب".