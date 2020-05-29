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فن

رامي صبري يوجه رسالة مؤثرة لـ متابعيه.. شاهد

الجمعة 29/مايو/2020 - 02:54 ص
رامي صبري
رامي صبري
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مصطفى كرم

شارك الفنان رامي صبري جمهوره بصورة جديدة له عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وعلق رامي صبري على الصورة قائلا: " كنت فاكرين اننا بنخطط لحياتنا ولكن في الحقيقة تخطيط الحياة لينا كلام تاني خالص #كورونا_2020".

يذكر ان  أغنية "حياتي مش تمام" لـ الفنان رامي صبري حققت نجاحا كبيرا جدًا منذ طرحها عبر قناة "يوتيوب"، وجميع مواقع التواصل الأجتماعي.

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وتخطت الأغنية حاجز الـ 10 ملايين مشاهدة بعد شهرين من طرحها عبر القناة الرسمية على موقع "يوتيوب".

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