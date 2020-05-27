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فن

رامي صبري: مش عليا أنا بابا.. فيديو

الأربعاء 27/مايو/2020 - 08:38 م
صدى البلد
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ندى فكرى
نشر الفنان رامي صبري فيديو عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات " انستجرام ".

وعلق رامي على الفيديو قائلا: "بطلي تعيشي في دراما اللي قدامك رجوله والرحوله يعني كرامه الكلام دا عالغلابه مش عليا انا بابا".

و جاءت ردود الافعال مختلفه منها : 
-الاغنيه تخفه يجد
- اغنيه حلو اوي يا رامي
-كل الناس بتحبك وانا بحبك اوي 

ويذكر ان حققت أغنية "حياتي مش تمام" لـ الفنان رامي صبري نجاحا كبيرا جدًا منذ طرحها عبر قناة "يوتيوب"، وجميع مواقع التواصل الأجتماعي.

وتخطت الأغنية حاجز الـ 10 ملايين مشاهدة بعد شهرين من طرحها عبر القناة الرسمية على موقع "يوتيوب".
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