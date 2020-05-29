AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

اعتبري الأمر منتهي.. رئيس جامعة القاهرة يتكفل بتكاليف علاج كورونا لـ موظفة بالقصر العينى

الجمعة 29/مايو/2020 - 05:41 ص
رئيس جامعة القاهرة
رئيس جامعة القاهرة
Advertisements
قسم التعليم
قام الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، بالرد على مناشدة إحدى العاملات بالقصر العيني القديم، على موقع التواصل الإجتماعى فيس بوك بخصوص تكاليف علاجها من فيروس كورونا .

حيث كتبت موظفة تدعى دعاء حافظ، عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" أنها تعمل بوحدة الدكتور شريف مختار بالقصر العيني القديم، وتلقت العلاج من فيروس كورونا بالقصر العيني الفرنساوي لمدة 22 يوما وتم شفائها وطالبت الجامعة بتحمل تكاليف علاجها والتي تقدر بـ 96 ألف جنيه على حد قولها .

وقال الدكتور الخشت ردًا عليها، سواء كنتى موظفة أو طالبة فإن الجامعة تتحمل كافة تكاليف العلاج قولًا واحدًا إعتبرى الامر منتهى.

وأعرب الخشت عن سعادته بشفائها من فيروس كورونا.
اعتبري الأمر منتهي.. رئيس جامعة القاهرة يتكفل بتكاليف علاج كورونا لـ موظفة بالقصر العينى
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

جامعة القاهرة: علاج الطلاب بجميع المستشفيات الجامعية بالمجان

هل علاج الطلاب بالمجان يقتصر على الإصابة بكورونا؟.. رئيس جامعة القاهرة يجيب

رئيس جامعة القاهرة يقرر صرف العلاج للعاملين وأعضاء هيئة التدريس من المعاشات وذوي الأمراض المزمنة شهرين دفعة واحدة لتقليل تنقلهم وخروجهم من منازلهم

رئيس جامعة القاهرة من معهد الأورام: الأطقم الطبية والتمريض خط الدفاع الأول

جامعة القاهرة: لا توجد إصابات بفيروس كورونا في قصر العيني الفرنساوي

جامعة القاهرة: تخصيص «الفرنساوي» كـ مستشفى عزل لمصابي كورونا.. تم بعد مفاضلة بين 4 مستشفيات

ترشيحاتنا

الجيش الليبي يصد هجوما كبيرا لمليشيات أردوغان جنوب طرابلس

في 5 دقائق.. الطريقة الأصلية لعمل الكبدة الإسكندراني

بسبب المياه .. اشتباكات بين الجيشين السوداني والإثيوبي وسقوط قتلى

كنا بنقول يارب نرجع تاني لحياتنا..أول تعليق من يسرا بعد نجاح مسلسل خيانة عهد

احذر.. عقوبات مغلظة تنتظرك حال عدم لبس الكمامة

تميم طردهم.. مظاهرات لمئات التونسيين في قطر تطالب بالترحيل نتيجة الإهمال الطبي.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث لجسمك عند تناول المانجو؟

بالتربون .. غادة عبد الرازق بملابس محجبات تثير الجدل على إنستجرام

في أحدث جلسة تصوير .. رحاب الجمل بمكياج مختلف.. والجمهور: يعنى كده مش هنعرفك ياعبير