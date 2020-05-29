اعتبري الأمر منتهي.. رئيس جامعة القاهرة يتكفل بتكاليف علاج كورونا لـ موظفة بالقصر العينى

قام الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، بالرد على مناشدة إحدى العاملات بالقصر العيني القديم، على موقع التواصل الإجتماعى فيس بوك بخصوص تكاليف علاجها من فيروس كورونا .





حيث كتبت موظفة تدعى دعاء حافظ، عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" أنها تعمل بوحدة الدكتور شريف مختار بالقصر العيني القديم، وتلقت العلاج من فيروس كورونا بالقصر العيني الفرنساوي لمدة 22 يوما وتم شفائها وطالبت الجامعة بتحمل تكاليف علاجها والتي تقدر بـ 96 ألف جنيه على حد قولها .





وقال الدكتور الخشت ردًا عليها، سواء كنتى موظفة أو طالبة فإن الجامعة تتحمل كافة تكاليف العلاج قولًا واحدًا إعتبرى الامر منتهى.



