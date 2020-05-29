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فن

حسن الرداد ينشر فيديو من كواليس تصوير مسلسل شاهد عيان.. شاهد

الجمعة 29/مايو/2020 - 07:00 ص
حسن رداد
حسن رداد
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مصطفى كرم

شارك حسن الرداد جمهورة عبر إنستجرام بفيديو جديد له من كواليس تصوير مسلسل شاهد عيان الذي عرض في رمضان الماضي.

وعلق حسن الرداد على الفيديو قائلا "كواليس بروفات شاهد عيان" وانهالت التعليقات من متابعية وجاءت بين "متألق دايما" و "الاكشن مش لايق عليك خاليك في الكوميديا" و "عالمي".


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وتدور أحداث المسلسل في إطار بوليسي رومانسي، حيث يجسد "الرداد" دور ضابط يتورط في مشاكل تقلب حياته رأسا على عقب، ويتعرض للعديد من الأزمات التي تهدد استقرار حياته المهنية والاجتماعية.

والمسلسل بطولة الفنان حسن الرداد وهنا شيحة ووليد فواز وبسمة ومحمد لطفي وريم عبد القادر، من تأليف أحمد مجدي وإنتاج ممدوح شاهين وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي.

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