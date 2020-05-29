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توك شو

الأسوأ منذ 1993.. الجراد يجتاح الهند ويهدد الأمن الغذائي.. فيديو

الجمعة 29/مايو/2020 - 08:53 ص
الجراد الصحراوي
الجراد الصحراوي
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محمود محسن
أذاعت فضائية يورونيوز لقطات تظهر اجتياح الجراد الصحراوي الهند وما ترتب عليه من تدمير للمحاصيل الزراعية،في ظل معاناة المنطقة من تبعات حالة الإغلاق التي فرضتها جائحة فيروس كورونا.

وقد انتشر الجراد في المناطق السكنية في جايبور، ولم يجد الأهالي حيلة سوى قرع الأواني المنزلية لطرد الحشرات.

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وكان الوضع محزنا خاصة في وسط الهند، حيث التهم الجراد المحاصيل الزراعية منذ الشهر الماضي في ولايات البنجاب وماديا وبراديش وجوجارات. 

ولم تشهد الهند اجتياحا للجراد بهذا الحجم منذ عام 1993. ويمكن لسرب مكون من 40 مليون جرادة أن يلتهم مقدار ما يستهلكه 35 ألف شخص، أو 6 فيلة،وذلك بحسب منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة. 

وكانت الأمطار الغزيرة والأعاصير قد ساعدت في النمو السريع للجراد وتكاثره في الجزيرة العربية، بداية السنة الماضية.

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