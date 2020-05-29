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اقتصاد

أسعار الذهب في الإمارات اليوم الجمعة 29-5-2020

الجمعة 29/مايو/2020 - 10:35 ص
الذهب في الامارات
الذهب في الامارات
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أحمد علام

ننشر أسعار الذهب الإماراتي اليوم الجمعة 29-5-2020، حيث بلغ سعر الذهب "عيار 21" فى الإمارات العربية المتحدة نحو 177.78 درهم إماراتي.

 وفيما يلي يستعرض "صدى البلد" أسعار الذهب في الإمارات اليوم، وأهم التغيرات التي يتعرض لها سعر الذهب في الإمارات الإماراتي والدولار الأمريكي.

 

ويتأثر سعر الذهب في الإمارات وفقًا للتغيرات التى تطرأ على سعر أوقية الذهب عالميا سواء بالصعود أو الهبوط.

 

ومن خلال السطور التالية نتعرف على أسعار الذهب في الإمارات لجميع الأعيرة الذهبية داخل جميع محلات الصاغة فى دولة الإمارات العربية المتحدة مقابل الدرهم.

 

اقرأ أيضًا .. تعرف على أسعار الذهب اليوم الجمعة 29-5-2020

 

سعر الذهب في الإمارات

 

أسعار الذهب في الإمارات  للجرام عيار 24 (203.17 درهم إماراتي) أي ما يعادل 55.32 دولار

 

أسعار الذهب في الإمارات للجرام عيار 22 (186.24 درهم إماراتي) أي ما يعادل 50.71 دولار

 

 أسعار الذهب في الإمارات للجرام عيار 21 (177.78 درهم إماراتي ) أي ما يعادل 48.40 دولار

 

 أسعار الذهب في الإمارات للجرام عيار 18 (152.38 درهم إماراتي) أي ما يعادل 41.49 دولار

 

أسعار الذهب في الإمارات للجرام عيار 14 (118.51 درهم إماراتي) أي ما يعادل 32.27 دولار

 

أسعار الذهب في الإمارات للجرام عيار 12 (101.58 درهم إماراتي ) أي ما يعادل 27.66 دولار

 

أسعار الذهب في الإمارات لـ الأوقية (6,318 درهم إماراتي ) أي ما يعادل 1,720 دولار

 

أسعار الذهب في الإمارات لـ الجنيه (1,422  درهم إماراتي) أي ما يعادل 387.22 دولار

 

أسعار الذهب في الإمارات لـ الكيلو (203,167  درهم إماراتي) أي ما يعادل 55,315 دولار

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