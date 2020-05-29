أسعار الذهب في الإمارات اليوم الجمعة 29-5-2020

ننشر أسعار الذهب الإماراتي اليوم الجمعة 29-5-2020، حيث بلغ سعر الذهب "عيار 21" فى الإمارات العربية المتحدة نحو 177.78 درهم إماراتي.

وفيما يلي يستعرض "صدى البلد" أسعار الذهب في الإمارات اليوم، وأهم التغيرات التي يتعرض لها سعر الذهب في الإمارات الإماراتي والدولار الأمريكي.

ويتأثر سعر الذهب في الإمارات وفقًا للتغيرات التى تطرأ على سعر أوقية الذهب عالميا سواء بالصعود أو الهبوط.

ومن خلال السطور التالية نتعرف على أسعار الذهب في الإمارات لجميع الأعيرة الذهبية داخل جميع محلات الصاغة فى دولة الإمارات العربية المتحدة مقابل الدرهم.

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سعر الذهب في الإمارات

أسعار الذهب في الإمارات للجرام عيار 24 (203.17 درهم إماراتي) أي ما يعادل 55.32 دولار

أسعار الذهب في الإمارات للجرام عيار 22 (186.24 درهم إماراتي) أي ما يعادل 50.71 دولار

أسعار الذهب في الإمارات للجرام عيار 21 (177.78 درهم إماراتي ) أي ما يعادل 48.40 دولار

أسعار الذهب في الإمارات للجرام عيار 18 (152.38 درهم إماراتي) أي ما يعادل 41.49 دولار

أسعار الذهب في الإمارات للجرام عيار 14 (118.51 درهم إماراتي) أي ما يعادل 32.27 دولار

أسعار الذهب في الإمارات للجرام عيار 12 (101.58 درهم إماراتي ) أي ما يعادل 27.66 دولار

أسعار الذهب في الإمارات لـ الأوقية (6,318 درهم إماراتي ) أي ما يعادل 1,720 دولار

أسعار الذهب في الإمارات لـ الجنيه (1,422 درهم إماراتي) أي ما يعادل 387.22 دولار

أسعار الذهب في الإمارات لـ الكيلو (203,167 درهم إماراتي) أي ما يعادل 55,315 دولار