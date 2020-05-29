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اقتصاد

تعرف على أسعار الذهب اليوم الجمعة 29-5-2020

الجمعة 29/مايو/2020 - 12:16 ص
سعر الذهب اليوم
سعر الذهب اليوم
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آمنة عبد العظيم
ننشر اسعار الذهب خلال مستهل تعاملات اليوم الجمعة 29-5-2020،بدون مصنعية ، وشهدت أسعار الذهب التى حالة من التباين على مدار أيام عيد الفطر المبارك وفقا لموقع gold price today.

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الجمعة 866 جنيها.

 وسجل سعر جرام الذهب عيار 21  الاكثر شيوعا نحو 758 جنيها.



 وصل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 650 جنيها.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 505 جنيهات.

ويبلغ سعر الجنيه الذهب 6,064 جنيه، ويزن 8 جرامات.

 
وسجل السعر الذهب للذهب نحو 26.941 ألف جنيه للأوقية. 



  وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.
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