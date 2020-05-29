تعرف على أسعار الذهب اليوم الجمعة 29-5-2020

ننشر اسعار الذهب خلال مستهل تعاملات اليوم الجمعة 29-5-2020،بدون مصنعية ، وشهدت أسعار الذهب التى حالة من التباين على مدار أيام عيد الفطر المبارك وفقا لموقع gold price today.





سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الجمعة 866 جنيها.





وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الاكثر شيوعا نحو 758 جنيها.













وصل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 650 جنيها.





وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 505 جنيهات.





ويبلغ سعر الجنيه الذهب 6,064 جنيه، ويزن 8 جرامات.





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وسجل السعر الذهب للذهب نحو 26.941 ألف جنيه للأوقية.











